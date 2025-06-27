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CHP'li eski Genel Başkanlardan ortak bildiri: "Çözüm, Genel Başkanımız Özgür Özel’in yanında dimdik durmaktır"

CHP'nin eski genel başkanlarından olan Altan Öymen, Hikmet Çiçek ve Murat Karayalçın kurultay davası tartışmalarına ilişkin bir çağrı metni yayınladı. Yayınladıkları metinde Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenen eski genel başkanlar, "Bize göre temel çözüm, önceki dönem Genel Başkanımızın yargı tasarımı ile partimizi düzenleme sonucu doğuracak tüm olasılıkları reddeden ve Özel’in yanında dimdik duran bir tutum almasıdır" ifadelerini kullandı.

CHP'li eski Genel Başkanlardan ortak bildiri: "Çözüm, Genel Başkanımız Özgür Özel’in yanında dimdik durmaktır"
Mustafa Fidan

30 Haziran'da görülecek olan Cumhuriyetçi Halk Partisi'nin kurultayına ilişkin dava öncesinde CHP'de hareketli günler yaşanıyor. CHP'li eski Genel Başkanlardan Altan Öymen, Hikmet Çiçek ve Murat Karayalçın kurultay davası tartışmalarına ilişkin bir çağrı metni yayınladı. Çağrıda Kemal Kılıçdaroğlu'na da bir çağrı yapan eski liderler, "Söz konusu olan şey halkımızın mutluluğu ve bunu sağlayacak olan CHP iktidarıdır, geri kalan yapay tartışmalar teferruattır" mesajı verdi.

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Altan Öymen

"PARTİMİZ YAPILAN SON SEÇİMLERDE BİRİNCİ PARTİ OLMUŞTUR"

Yayınlanan metinde şu ifadelere yer verildi;

"Partimizin 31 Mart 2024 tarihli belediye seçimleri ile başlayan iktidara yürüyüş sürecinin önü çeşitli adli ve idari kurgularla kesilmeye çalışılmaktadır. Partimiz yapılan son seçimlerde birinci parti olmuştur.

Partimizin çok partili rejimde almış olduğu en yüksek oy oranına erişebileceği yapılan son kamuoyu araştırmalarında da gözükmektedir. Partimizin büyük bir toplumsal desteği yakaladığı böyle bir dönemde parti içinde büyük bir sorun varmış gibi bir izlenime neden olmamız partimize yapılabilecek çok büyük bir kötülük olacaktır. Daha önceki yıllarda partimizin bölünme tehlikesinin Türkiye’de nelere mal olduğunu hatırlayarak, bu engelleri mutlaka aşmalıyız.

"CHP KURULTAYI MİLYONLARIN GÖZÜ ÖNÜNDE OLMUŞTUR"

Yakın tarihimizin bize verdiği dersler, bunun tek başına bir parti görevi değil, aynı zamanda bir yurtseverlik görevi olduğunu da göstermiştir. CHP Kurultayı milyonların gözü önünde olmuştur. Yapay tartışmaların sürmesi üzerine aynı delege Ankara’ya bir kez daha gelerek yapılan olağanüstü kurultayda Genel Başkanımız Özgür Özel ve yönetimine daha güçlü bir şekilde destek vermiştir.

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Murat Karayalçın

"TEMEL ÇÖZÜM GENEL BAŞKANIMIZ ÖZGÜR ÖZEL’İN YANINDA DİMDİK DURAN BİR TUTUMDUR"

Buna rağmen süren yapay tartışmalara karşı siyasi olarak, idari olarak alınabilecek çok sayıda önlem önerilebilir. Ancak bize göre temel çözüm, önceki dönem Genel Başkanımızın, yöneticilerimizin, konumu, kıdemi ve parti içi yönetim tercihleri ne olursa olsun yargı tasarımı ile partimizi düzenleme sonucu doğuracak tüm olasılıkları reddeden ve Genel Başkanımız Özgür Özel’in yanında dimdik duran bir tutum almalarıdır. İnanıyoruz ki bu, Parti tarihimizin çok güzel fotoğraflarından biri olacaktır.

Söz konusu olan şey halkımızın mutluluğu ve bunu sağlayacak olan CHP iktidarıdır, geri kalan yapay tartışmalar teferruattır. Yaşasın Cumhuriyet , Yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi!

Altan Öymen-Hikmet Çetin-Murat Karayalçın"

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu CHP kurultay
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