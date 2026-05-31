CHP'li eski vekillerden mutlak butlan tepkisi! 221 isimden ortak açıklama

CHP'de mutlak butlan kararı parti içi karışıklığı da beraberinde getirmişti. Karar sonrası yaşananlar parti içinde tartışma konusu olurken, dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı.

Eski CHP'li 221 milletvekili yaptıkları ortak açıklama ile mutlak butlan kararını kabul etmediklerini vurguladı. Açıklamada, esas olanın CHP örgütleri ve üyelerinin iradesi olduğunu vurguladı.

KURULTAY ÇAĞRISI DA GELDİ

Birgün'de yer alan habere göre eski vekiller "hukuki temsil boşluğunun" giderilmesi için en geç 45 gün içinde olağanüstü kurultaya gidilmesi çağrısında bulundu. Konuyla ilgili olarak "Demokratik ve Laik Cumhuriyetin kurucu partisi olan CHP içinde yaratılmak istenen ayrışma ve tartışmaların büyümeden çözümü için en doğru, meşru ve hukuki çözüm yolu DERHAL Olağanüstü Kurultay Çağrısı yapmaktır. Şu anda yargı eliyle yaratılmış bulunan 'hukuki temsil boşluğu' en hızlı şekilde, en geç 45 gün içinde gidilecek olan Olağanüstü Kurultay iradesiyle çözümlenir" ifadeleri yer aldı.

"KARAR KESİNDİR VE İTİRAZ EDİLEMEZ"

Seçim süreçlerinin Anayasa'nın 79. maddesi uyarınca Yüksek Seçim Kurulu (YSK) gözetiminde yapıldığına ve YSK kararlarının kesin olduğuna dikkat çekilen bildiride, "YSK, usulsüzlük bulmaz ve itirazı reddederse seçilmişe mazbatasını verir. 79. maddeye göre YSK’nın verdiği karar kesindir ve itiraz edilemez. İktidar yargısının, siyaseti düzenlemenin aracı durumuna getirilmesi, demokratik düzen açısından çok sakıncalıdır ve toplum vicdanında giderilmesi güç yaralar açmaktadır." denildi.

Açıklamada, "Siyasi meşruiyetin kaynağı milletin iradesidir" vurgusu yapıldı ve "Sandıkta ortaya çıkan iradenin yok sayılması, siyasal kurumlara ve adalete olan toplumsal güveni sarsmaktadır. Mutlak butlan kararı ile anayasal düzene siyasallaşmış yargı eliyle müdahale edilmiştir. Mutlak butlancılar, tarihin doğru tarafında durmayan ve yarınlardan umudu olmayanlardır" ifadelerine yer verildi.