CHP'li ilçe başkanından yasak aşk yaşadığı kadına tehdit ve şantaj! Korkunç mesajları sonrası kadın harekete geçti... "Her paylaşımına çıplak resmini atacağım"

Evli olan CHP Kaş İlçe Başkanı Mehmet Vural A. ile ilişki yaşayan Ş. A., 2023 yılında ayrılmak istediğini söyledi. Ancak Mehmet Vural A., bu duruma karşı çıkıp Ş. A.’yı özel görüntü ve fotoğraflarını yaymakla tehdit etti.

ÖNCE REDDETTİ

Bunun üzerine Ş. A., kendisine gönderdiği tehdit ve hakaret içerikli mesajları delil gösterip Mehmet Vural A. hakkında suç duyurusunda bulundu. Mehmet Vural A., savcılıktaki ilk ifadesinde ilişkiyi ve suçlamaları reddetti.

SONRA İLİŞKİYİ KABUL EDİP TEHDİT VE ŞANTAJ SUÇLAMASINI REDDETTİ

Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame kapsamında BTK'dan istenen telefon kayıtlarında taraflar arasında iletişim olduğunun belirlenmesi üzerine Mehmet Vural A. ilişkileri olduğunu kabul etti, tehdit ve şantaj suçlamasını reddetti.

"HER PAYLAŞIMINA ÇIPLAK RESMİNİ ATACAĞIM"

İddianamede; Mehmet Vural A.'nın Ş. A.'ya üzeri karalanmış bir fotoğraf paylaşımı göndererek, 'Her paylaşımına çıplak resmini atacağım. Çocukların ölüsünü görmek uğruna yemin ettim, hadi bir dene' yazdığının belirlendiği kaydedildi.

"BEN ERKEĞİM SEN KADINSIN"

Mehmet Vural A.'nın ayrıca, 'Bak bakalım porno yıldızı yapıyor muyum, meşhur olacaksın, şımarıklığının bedelini en ağırı ile ödeyeceksin. Seni rezil etmezsem adam değilim', 'Ben erkeğim, sen kadınsın. Bak bakalım insan içine çıkabilecek misin hodri meydan' ifadeleri de iddianamede yer aldı.

5 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Mehmet Vural A. hakkında 'Zincirleme şantaj' suçundan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası istenen iddianame Kaş Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Mehmet Vural A.'nın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

(DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır