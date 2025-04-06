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CHP'li isimden Berhan Şimşek açıklaması! "Bırakın 5 dakikayı..."

Eski CHP miletvekili Berhan Şimşek'in adaylığının kabul edilmediği yönündeki iddialar CHP'nin kurultayına damga vurdu. Konula ilgili CHP Olağanüstü Kurultay Divanı Başkanı Çavuşoğlu "Bırakın 5 dakikayı, genel başkanın 1 saat 30 dakikalık konuşmasının sonuna kadar bize hiçbir belge ulaştırmamıştır" dedi.

CHP'li isimden Berhan Şimşek açıklaması! "Bırakın 5 dakikayı..."
Recep Demircan

CHP bugün olağanüstü kurultaya gitti. Kurultayda adaylık tartışması gündem oldu. Eski CHP milletvekili Berhan Şimşek, adaylık başvurusunun 5 dakikayla kabul edilmediğini ifade etti.

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"BIRAKIN 5 DAKİKAYI, 1,5 SAATLİK KONUŞMANIN SONUNA KADAR BİZE HİÇBİR BELGE ULAŞMADI"

Konuyla ilgili açıklama yapan CHP Olağanüstü Kurultay Divanı Başkanı Çavuşoğlu "Bırakın 5 dakikayı, genel başkanın 1 saat 30 dakikalık konuşmasının sonuna kadar bize hiçbir belge ulaştırmamıştır. Şimşek müracaata geldiğini ifade ettiği anda bile elinde herhangi bir belge bulunmuyordu." dedi.

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CHP Olağanüstü Kurultay Divanı Başkanı Çavuşoğlu şunları ifade etti:

"Bugün yaşanan sürecin ve zorlukları neticesinde bir olağanüstü kurultay kararı aldık. Siyasi partilerin tarihinde ilk defa ilan edilen saatte delegelerin tamamına yakınıyla birlikte saat 09.30 saatiyle hazırlığımızı tamamladık. İlk defa kurultayımızı saatinde açtık.

Adaylaşma sürecini tamamladık. Maalesef bu süreç içerisinde basında da farklı algılara neden olabilecek bir süreç götürülmekte. Saat 10.20 ile başlayan adaylık müracaatlarıyla ilgili süre saat 10.50 itibarıyla dolmuştur.

Aday olma noktasında ismi geçen arkadaşlarımızdan bir tanesi aday olmayacağını basına açıklamış. Diğer arkadaşımız ise bir bilgi ve belgeyi bizimle paylaşmamıştır. Genel başkanımızın konuşmasından sonra müracaat edemediğini ve 5 dk ile başvurusunun alınmadığı Berhan Şimşek tarafından açıklanmıştır. Bırakın 5 dakikayı, genel başkanın 1 saat 30 dakikalık konuşmasının sonuna kadar bize hiçbir belge ulaştırmamıştır. Şimşek müracaata geldiğini ifade ettiği anda bile elinde herhangi bir belge bulunmuyordu."

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