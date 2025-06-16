CHP'li isimden çok konuşulacak sözler! "Kemal Bey'in etrafında birlik oldu"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel geçtiğimiz günlerde kurultay davasına ilişkin “Butlan ya da kayyum kararı çıkarsa tanımam” demişti. Özel, “Bana teslim edilen bayrağı ne yana atarım, ne elimden düşürürüm” ifadelerini kullanmıştı. Bu açıklamalar üzerine hareketlenen CHP'de yeni gelişmeler yaşanıyor. CHP'li Mehmet Sevigen'den dikkat çeken yeni açıklamalar geldi. İşte tüm detaylar!

SEVİGEN: "KEMAL BEY'İN ETRAFINDA BİR BİRLİK OLDU"

CHP'li Mehmet Sevigen Beyaz TV'de Türker Akıncı'nın hazırlayıp sunduğu programda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Sevigen'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Kemal Bey yakın olan insanlarda bir hareketlilik başladı, hem milletvekillerinde hem aday olmayan belediye başkanlıklarında. Eskiden Kemal Bey umudu kesmişti. Herkes partinin yanındaydı. Şimdi partiyi tekrar alacağız deyince Kemal Bey'in etrafında bir birlik beraberlik olunca, parti ister istemez duygusal olarak bölünme noktasına giderken bir yandan da fiziksel de bölünecek endişesi vardı.

Ekrem Bey de bir mektup yazarak Kemal Beyle görüşmek istedi. Birkaç defa görüşmek istedi. Kemal Bey kabul etmedi. O görüşmeyi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili de, Allah rahmet eylesin Manisa Belediye Başkanımızın cenazesinde dile getirdi. Ekrem Bey hem mektup yazdı hem de 3-4 milletvekili aracılığıyla zaten yapıyor bunu.

Hem bayram hem de biliyorsunuz 5 tane yeni belediye başkanımız gözaltına alındı. Ekrem Bey'in böyle bir talebi olunca Kemal Bey de gitti onlarla görüşme yaptı. Orada Ekrem Bey'in söyledikleri, bu kasette sanki Kemal Bey'in işte her şeyi kabul etmiş, mağlup olmuş gibi açıklar duruma düşürecekken Ekrem Bey'i yani şey gibi böyle kendine gelen bir telefonu deşifre ediyor, anlatıyor gibi çok zor durumda bıraktı. Hatta Kemal Bey kendi yakın arkadaşlarından bir tanesini çağırıp 'Ya nasıl yapıyorsunuz? Utanmıyor musunuz? Böyle bir olay olur mu? Bu kaset en çok bize zarar verir' dedi. Yani iki kişinin görüşmesini sanki kayda alıp ya da açık diyafona basıp dinletip şey anlatır gibi böyle FETÖ taktiği gibi bir olay olunca Ekrem Bey buradan büyük zarar gördü."