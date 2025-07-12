CHP'li isme ölüm tehditleri! Boş istifa dilekçesi yolladılar: "Devlet her zaman 18 yaşında..."

Henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından CHP'li Bayrampaşa Belediye Meclis Üyesi Deniz Uykan'a yollanan tehdit mesajları ortaya çıktı. Uykan, avukatı aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda Uykan’a WhatsApp üzerinden tehdit içerikli mesajlar ve kelepçe fotoğrafına yer verildi.

"DEVLET HER ZAMAN 18 YAŞINDADIR"

Suç duyurusunda Uykan’ın tanımadığı kişilerce çeşitli mesajlar ve gönderilen kelepçe fotoğraflarıyla partiden istifa etmesi için ölüm tehditleri aldığı belirtildi. Söz konusu kişilerin Uykan’a “Korkma ve kaçmaya çalışma. Gözümüz üzerinde. Devlet her zaman 18 yaşındadır! Unutma! Bu saatten sonra arkanı kolla yiğidim çünkü devlet hasımlarından intikam almasını bilir” mesajlarını yolladıkları ve parti üyeliğinden istifa dilekçesine dair boş bir şablon yolladıkları görüldü.

2 MECLİS ÜYESİ DE DİSİPLİNE SEVK EDİLİNCE İSTİFA ETMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Bayrampaşa Belediye Meclisi’nin CHP’li 2 üyesi de belediye başkanını suçlayarak CHP’den istifa etmişti. İstifa eden meclis üyelerinin uzun süredir partinin ilkeleri ve disiplin anlayışı ile bağdaşmayan tutum ve davranışları nedeniyle disipline sevk edildiği, Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun da haklarında suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıkmıştı.

Kaynak: Nefes