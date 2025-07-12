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CHP'li isme ölüm tehditleri! Boş istifa dilekçesi yolladılar: "Devlet her zaman 18 yaşında..."

CHP’li Bayrampaşa Belediye Meclis Üyesi Deniz Uykan'ın istifa etmesi için tehditlere maruz kaldığı ortaya çıktı. Uykan'a gelen kelepçe fotoğrafları ve tehdit mesajlarının görüntüleri gündem oldu. Ölüm tehditlerinde bulunan kişinin Uykan'a kelepçe ve boş istifa dilekçesi şablonu yolladığı görülürken, "Devlet her zaman 18 yaşındadır. Arkanı kolla, devlet intikam almasını bilir" dediği ortaya çıktı.

CHP'li isme ölüm tehditleri! Boş istifa dilekçesi yolladılar: "Devlet her zaman 18 yaşında..."
Doğukan Akbayır

Henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından CHP'li Bayrampaşa Belediye Meclis Üyesi Deniz Uykan'a yollanan tehdit mesajları ortaya çıktı. Uykan, avukatı aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda Uykan’a WhatsApp üzerinden tehdit içerikli mesajlar ve kelepçe fotoğrafına yer verildi.

"DEVLET HER ZAMAN 18 YAŞINDADIR"

Suç duyurusunda Uykan’ın tanımadığı kişilerce çeşitli mesajlar ve gönderilen kelepçe fotoğraflarıyla partiden istifa etmesi için ölüm tehditleri aldığı belirtildi. Söz konusu kişilerin Uykan’a “Korkma ve kaçmaya çalışma. Gözümüz üzerinde. Devlet her zaman 18 yaşındadır! Unutma! Bu saatten sonra arkanı kolla yiğidim çünkü devlet hasımlarından intikam almasını bilir” mesajlarını yolladıkları ve parti üyeliğinden istifa dilekçesine dair boş bir şablon yolladıkları görüldü.

CHP li isme ölüm tehditleri! Boş istifa dilekçesi yolladılar: "Devlet her zaman 18 yaşında..." 1

2 MECLİS ÜYESİ DE DİSİPLİNE SEVK EDİLİNCE İSTİFA ETMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Bayrampaşa Belediye Meclisi’nin CHP’li 2 üyesi de belediye başkanını suçlayarak CHP’den istifa etmişti. İstifa eden meclis üyelerinin uzun süredir partinin ilkeleri ve disiplin anlayışı ile bağdaşmayan tutum ve davranışları nedeniyle disipline sevk edildiği, Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun da haklarında suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıkmıştı.

Kaynak: Nefes

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Anahtar Kelimeler:
Bayrampaşa CHP
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