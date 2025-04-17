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CHP'li Kemalpaşa Belediyesine "usulsüzlük" operasyonu! Belediye Başkan Yardımcısı dahil 5 kişi gözaltına alındı

İzmir'de CHP'li Kemalpaşa Belediyesine yönelik gerçekleştirilen usulsüzlük operasyonunda, Belediye Başkan Yardımcısı A.B.'nin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.

CHP'li Kemalpaşa Belediyesine "usulsüzlük" operasyonu! Belediye Başkan Yardımcısı dahil 5 kişi gözaltına alındı
Begüm Özkaynak

Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, geçtiğimiz Kasım ayında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için organize edilen ancak Ankara’daki terör saldırısı nedeniyle iptal edilen Gülşen konserine ilişkin yapılan ihbar üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında yaklaşık 5 ay süren çalışmanın ardından toplanan deliller doğrultusunda operasyon için düğmeye basıldı.

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5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

'İştirak halinde hileli yollarla kamu kurumunu zarara uğratarak haksız kazanç sağladıkları' öne sürülen şüphelilere yönelik, Kemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda; Belediye Başkan Yardımcısı A.B., görevden uzaklaştırılan eski Kültür ve Sosyal İşler Müdürü H.B., belediye personelleri S.K. ve B.B. ile organizasyon şirketi yetkilisi S.P. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı İzmir CHP Cumhuriyet Başsavcılığı belediye kemalpaşa
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