CHP'li Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'nin AK Parti'ye geçeceği iddia edilmişti! Açıklama geldi

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun CHP'den AK Parti'ye geçmesi gündemdeki yerini koruyor. Bu gelişme sonrasında Bursa ve Kütahya'nın da AK Parti'ye geçeceği iddia edilmişti.

BOZBEY İDDİALARI YALANLADI

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey yaptığı açıklamada "Sosyal medyada kaynağı belirsiz kişiler ve kişiler üzerinden yayılan iddiaları dikkate bile almıyorum. Bu iddiaların tek amacı olabilir; bizler işimizin başında proje üzerinden vatandaşımızın gülümsemesini arzu ederken onlar tam tersine başka şeylerin peşindeler." diyerek iddiaları yalanlamıştı.

KAHVECİ DE İDDİALARI YALANLADI

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci iddiaları yalanlayarak şu açıklamayı yaptı:

"Kamuoyunda gündeme gelen parti değişikliği iddialarına açıklık getirmek amacıyla, şeffaflık ilkemizden taviz vermeden net bir şekilde gerekli izahatı yaptık.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da şehrimizin kalkınması, refahı ve geleceği için aynı azim, aynı kararlılık ve aynı samimiyetle görevimizin başında olmaya devam edeceğiz."

