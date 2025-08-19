HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

CHP'li Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'nin AK Parti'ye geçeceği iddia edilmişti! Açıklama geldi

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun ardından Bursa ve Kütahya'nın da AK Parti'ye geçeceği iddia edilmişti. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey iddiaları yalanladı. Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci de sosyal medyadan yaptığı açıklamada iddiaların asılsız olduğunu söyledi.

CHP'li Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'nin AK Parti'ye geçeceği iddia edilmişti! Açıklama geldi
Recep Demircan

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun CHP'den AK Parti'ye geçmesi gündemdeki yerini koruyor. Bu gelişme sonrasında Bursa ve Kütahya'nın da AK Parti'ye geçeceği iddia edilmişti.

BOZBEY İDDİALARI YALANLADI

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey yaptığı açıklamada "Sosyal medyada kaynağı belirsiz kişiler ve kişiler üzerinden yayılan iddiaları dikkate bile almıyorum. Bu iddiaların tek amacı olabilir; bizler işimizin başında proje üzerinden vatandaşımızın gülümsemesini arzu ederken onlar tam tersine başka şeylerin peşindeler." diyerek iddiaları yalanlamıştı.

CHP li Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci nin AK Parti ye geçeceği iddia edilmişti! Açıklama geldi 1

KAHVECİ DE İDDİALARI YALANLADI

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci iddiaları yalanlayarak şu açıklamayı yaptı:

"Kamuoyunda gündeme gelen parti değişikliği iddialarına açıklık getirmek amacıyla, şeffaflık ilkemizden taviz vermeden net bir şekilde gerekli izahatı yaptık.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da şehrimizin kalkınması, refahı ve geleceği için aynı azim, aynı kararlılık ve aynı samimiyetle görevimizin başında olmaya devam edeceğiz."

19 Ağustos 2025
19 Ağustos 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Rutte görüştüCumhurbaşkanı Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Rutte görüştü
Rize'de köyde yürürken arı soktu, hayatını kaybettiRize'de köyde yürürken arı soktu, hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
Kütahya CHP ak parti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Fenerbahçe yeni transferini duyurdu!

Fenerbahçe yeni transferini duyurdu!

2 çocuk genç kızları taciz etti... Akıllara Hakan Çakır cinayeti geldi

2 çocuk genç kızları taciz etti... Akıllara Hakan Çakır cinayeti geldi

Polis memuru, eşini öldürmüştü! Korkunç olayın detayları ortaya çıktı

Polis memuru, eşini öldürmüştü! Korkunç olayın detayları ortaya çıktı

CHP'li başkan hakkında AK Parti iddiası! Açıklama geldi

CHP'li başkan hakkında AK Parti iddiası! Açıklama geldi

'Taban aylığa 5 bin TL' Teklif sonrası memur için zam ihtimalini verdi

'Taban aylığa 5 bin TL' Teklif sonrası memur için zam ihtimalini verdi

İBB borsası iddiası gündem olmuştu! Adalet Bakanlığı'ndan Mücahit Birinci kararı

İBB borsası iddiası gündem olmuştu! Adalet Bakanlığı'ndan Mücahit Birinci kararı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.