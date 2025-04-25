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CHP'li Mahmut Tanal yeni tartışmanın fitilini ateşledi! Kanal İstanbul ders kitabına mı girdi? "Bu bir propaganda metnidir"

CHP'li Mahmut Tanal ortaya attığı iddia ile yeni bir tartışmanın fitilini ateşleyecek gibi duruyor. Tanal yaptığı paylaşımda, 10'uncu sınıf coğrafya ders kitabında Kanal İstanbul projesinin anlatıldığını öne sürdü ve bahsi geçen kitabı paylaştı. Duruma tepki gösteren Tanal, "Bu bir ders kitabı değil, propaganda metnidir" dedi. Konuyla ilgili olarak henüz bir açıklama gelmedi. İşte detaylar...

CHP'li Mahmut Tanal yeni tartışmanın fitilini ateşledi! Kanal İstanbul ders kitabına mı girdi? "Bu bir propaganda metnidir"
Melih Kadir Yılmaz

İktidar ile muhalefet arasındaki son dönemlerde yeniden alevlenen Kanal İstanbul tartışması, yeni bir boyuta taşınacak gibi duruyor. CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile çok konuşulacak bir iddiaya yer verdi.

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TANAL, DERS KİTABINDA KANAL İSTANBUL'UN ANLATILDIĞINI İDDİA ETTİ

Tanal, paylaşımında 10'uncu sınıf coğrafya ders kitabında Kanal İstanbul projesinin anlatıldığını öne sürdü ve bahsi geçen kitabın fotoğraflarını paylaştı.

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"BU BİR DERS KİTABI DEĞİL, PROPAGANDA METNİDİR"

Kitap için "Bu bir ders kitabı değil, propaganda metnidir" diyen Tanal, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"10.sınıf coğrafya kitabında, henüz temeli bile atılmamış Kanal İstanbul, 'gerçekleşmek üzere olan' bir proje gibi anlatılıyor! Kitapta ne yazıyor?

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"KANAL İSTANBUL SANKİ OLMUŞ BİTMİŞ GİBİ SUNULUYOR"

'Kanal İstanbul projesi hazırlanmıştır' ifadesiyle başlanıyor, ardından 'açılacak kanalın 50 km uzunluğunda, 120 m genişliğinde ve 50 m derinliğinde olması planlanmaktadır' deniyor. Projenin güzergahı haritayla birlikte verilerek, uygulanmakta olan bir devlet yatırımı gibi gösteriliyor. 'İstanbul Boğazı tehlikeli, Kanal İstanbul güvenli' algısı yaratılıyor. Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ne sadece geçiş hakkı bağlamında değiniliyor, jeopolitik riskler ve hukuki tartışmalar yok sayılıyor. Bilimsel itirazlar, halkın karşı çıkışı, çevresel yıkım, deprem riski hiç yer almıyor.

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Kitapta 'bitmiştir' denmiyor, ancak kullanılan anlatım dili ve harita destekli görsellerle, Kanal İstanbul sanki olmuş-bitmiş ya da gerçekleşecekmiş gibi sunuluyor.

"ÇOCUKLARA GERÇEKLERİ DEĞİL, İKTİDARIN RÜYALARINI EZBERLETMEK İSTİYORLAR"

Bu açıkça: Bilimsel tarafsızlığın çöküşüdür. Anayasa’nın 42. maddesine aykırıdır. Eğitim sistemi üzerinden siyasi propaganda yapılmasıdır! Kanal İstanbul yok ama algısı kitaplarda var! Devletin eğitim sistemi, yandaş projelerin tanıtım broşürü haline getirilmiştir! Çocuklarımıza gerçekleri değil, iktidarın rüyalarını ezberletmek istiyorlar!
Bu ülkenin evlatlarına yalanla değil, bilimle yaklaşın!"

Öte yandan Tanal'ın bu iddialarıyla ilgili olarak henüz bir açıklama gelmedi.

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Anahtar Kelimeler:
kanal istanbul Coğrafya Mahmut Tanal CHP
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