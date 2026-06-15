CHP'li Üsküdar Belediyesi’ne ait reklam panolarında AK Parti reklamları yayınlandı

CHP'li Üsküdar Belediyesi'ne ait reklam panolarında AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından hazırlanan reklamlar yayınlandı.

"İSTANBUL BEKLEMEZ"

Kentsel dönüşüm ve yapılan metro hatlarıyla ilgili içeriklerin yer aldığı reklam görsellerinde "İstanbul Beklemez!" ifadesi yer aldı. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından hazırlanan reklam afişleri CHP'nin Üsküdar Belediyesi'ne ait reklam panolarında yayınlandığı görüldü. 2019 yılından itibaren yapılan kentsel dönüşüm çalışmaları ve metro hatlarına ilişkin rakamlar paylaşıldı. Reklam görselinde, "Dün yaptık. Bugün de biz yapıyoruz" ifadelerine yer verildi.