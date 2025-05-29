CHP'li vekil duyurdu! Eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'le ilgili yeni gelişme! Makeme, AYM'ye başvuracak

Sosyal medya hesabı X platformundan paylaşım yapan CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, görevden uzaklaştırılan Esenyurt eski

Belediye Başkanı Ahmet Özer için, Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yapıldığını duyurdu.

CHP'Lİ VEKİL SEZGİN TANRIKULU DUYURDU

AYM'ye düzenleme başvurusunun İstanbul 9. İdare Mahkemesi tarafından yapılacağını duyuran Tanrıkulu, şu ifadeleri kullandı;

"İstanbul 9. İdare Mahkemesi, Ahmet Özer'in başvurusu üzerine kayyum atanmasına ilişkin düzenlemenin 'Anayasaya aykırılığı' iddiasıyla, 'Somut norm denetimi' olarak Anayasanın 152. Maddesi uyarınca; Anayasa Mahkemesine başvuru yapılmasına ve düzenlemenin iptaline karar verilmesini istedi.

Anayasa Mahkemesi başvurunun ulaşmasından itibaren 5 ay içerisinde kayyumla ilgili iptali görüşüp bir karar açıklayacak."