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CHP'li vekil duyurdu! Eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'le ilgili yeni gelişme! Makeme, AYM'ye başvuracak

İstanbul 9. İdare Mahkemesi, görevden uzaklaştırılan eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in yerine atanan kayyumun iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Başvuru kararını, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu sosyal medya hesabından paylaşarak duyurdu.

CHP'li vekil duyurdu! Eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'le ilgili yeni gelişme! Makeme, AYM'ye başvuracak
Mustafa Fidan

Sosyal medya hesabı X platformundan paylaşım yapan CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, görevden uzaklaştırılan Esenyurt eski
Belediye Başkanı Ahmet Özer için, Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yapıldığını duyurdu.

CHP'Lİ VEKİL SEZGİN TANRIKULU DUYURDU

AYM'ye düzenleme başvurusunun İstanbul 9. İdare Mahkemesi tarafından yapılacağını duyuran Tanrıkulu, şu ifadeleri kullandı;

sezgin-tanrikulu

"İstanbul 9. İdare Mahkemesi, Ahmet Özer'in başvurusu üzerine kayyum atanmasına ilişkin düzenlemenin 'Anayasaya aykırılığı' iddiasıyla, 'Somut norm denetimi' olarak Anayasanın 152. Maddesi uyarınca; Anayasa Mahkemesine başvuru yapılmasına ve düzenlemenin iptaline karar verilmesini istedi.

Anayasa Mahkemesi başvurunun ulaşmasından itibaren 5 ay içerisinde kayyumla ilgili iptali görüşüp bir karar açıklayacak."

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29 Mayıs 2025
29 Mayıs 2025

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Esenyurt CHP anayasa mahkemesi sezgin tanrıkulu Ahmet Özer
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