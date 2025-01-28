CHP'li vekil 'Kaçakçılık' iddiaları sonrası istifa etmişti! Olayda yeni gelişme

Kaçakçılık Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler 20 Eylül günü Edirne otobanında uyulama yapmak için tertibat aldı. Bu sırada gişelerden geçmek isteyen çakarlı lüks araç polis ekipleri tarafından durdurulmak istendi. Ancak araç durmayıp kaçmaya başladı. Polis ekiplerinin peşine düştüğü araç sirenleri açık şekilde kaçmaya çalışsa da 600 metre ileride durduruldu.

MİLLETVEKİLİNİN ARACINDAN SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Araçta yapılan incelemede aracın CHP Edirne milletvekili Ediz Ün’e ait olduğu ortaya çıktı. Sürücü olarak araçta bulunan Çağatay Ramazan Çetin’in kasten yaralama suçundan, yolcu kısmında oturan Fatih Akın’ın ise ‘Uyuşturucu kullanmak’, ‘Hırsızlık’, ‘Mala Zarar verme’, ‘Açıktan Hırsızlık’, ‘Resmi Belgede Sahtecilik’, ‘Güveni Kötüye Kullanma’, ‘Kooperatif Yöneticilerinin Faaliyeti kapsamında Dolandırıcılık’ ve ‘2 adet Karşılıksız Çek Keşide Etme’, Başkasına ait marka hakkına iktibas veya suretiyle Tecavüz ederek mal üretmek veya Hizmeti Sunmak’ suç kayıtları olduğu ortaya çıktı.

“KENDİME YETECEK KADAR ELEKTRONİK VAR”

Ekipler, iki şahsında suç kayıtlarının ortaya çıkmasının üzerine araçta arama yapmak için şoför Ferhat Anıl’a araçta suç unsuru olup olmadığını sordu. Ferhat Anıl ise “Kendime yetecek kadar elektronik var” dedi ve bagajı açtı. Bagajdan yola elektronik sigara ve otomizer ateşleyiciler döküldü. Bunun üzerine polis ekipleri durumu Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı’na bildirdi.

SAVCI: VİDEO ÇEKİP BIRAKIN

Müracaat savcısı şahıslara bulunanları ‘Rızaen teslim edip etmeyeceğini’ sorulmasını eğer teslim etmeyi kabul ederlerse arama yapılmaksızın video çekimi yapıp suç unsurlarına el konulması talimatı verdi. Bunun üzerine Ferhat Anıl bagajdakileri teslim etmeyi kabul etti.

VİDEO ÇEKİP SALIVERİLDİ

Polis ekiplerinin bagajdaki elektronik sigara ve optimizer ateşleyicileri kayıt altına alarak her iki şahsı serbest bıraktı.

ÖZEL İSTEDİ EDİZ ÜN PARTİSİNDEN İSTİFA ETTİ

Olaydan 1 hafta sonra Cumhuriyet Halk Partisi’nde 28. Dönem milletvekili seçilen Ediz Ün, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in talimatıyla adli süreç bitene kadar partisinden istifa etti.

ŞOFÖRLERE 10’AR YILA KADAR HAPİS

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP milletvekilini aracı ile yapılan kaçakçılık soruşturmasını tamamladı. Savcılık, yürüttüğü soruşturma sonunda iddianamesini düzenledi. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma sonunda şoförler Çağatay Rahmi Çetin ile Fatih Anıl hakkında ‘Kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet’ suçundan 10’ar yıla kadar hapsini istedi.

EDİZ ÜN'ÜN ŞİKAYETİNE SAVCILIKTAN 'TAKİPSİZLİK' KARARI

Ediz Ün ise kendi bilgisi dahilinde olmadığı ve aracının bu olayda kullanıldığından dolayı suç duyurusunda bulunmuştu. Savcılık hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçundan ise takipsizlik kararı verdi.

Kararında şu ifadelere yer verdi; müşteki vekilin verdiği şikâyet dilekçelerinde aracının tamir ve bakımı için şüphelilere verdiğini, şüphelilerin elektronik sigara kaçakçılığı yaparak görevi kötüye kullanma suçunu oluşturdukları gerekçesiyle suç duyurusunda bulunduğu belirtildi. Savcılık, şüpheli Fatih Anıl’ın ‘Kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet’ suçunu işlemediği, kendisine verilen araçla elektronik sigara taşımaktan ibaret olduğunu belirtti.

Kaynak: Ekol TV