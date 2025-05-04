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'CHP'li vekiller istifa edecek' tartışmalarına AK Parti'den yanıt! Seçim için itiraz etmeyecekleri tarihi açıkladılar

Siyaset gündeminin son tartışması 'Ara seçim' oldu. CHP'li vekillerin istifa ederek ara seçime zorlayacakları iddiasına AK Parti'den yanıt geldi. Erken seçim olmayacağını vurgulayan AK Parti kaynakları itiraz etmeyecekleri seçim tarihini 2027'nin kasım ayı olarak duyurdu.

'CHP'li vekiller istifa edecek' tartışmalarına AK Parti'den yanıt! Seçim için itiraz etmeyecekleri tarihi açıkladılar
Ufuk Dağ

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasın ardından başlayan siyasi hareketlilik devam ediyor. Son olarak 'CHP'li vekiller istifa edecek' iddialarının ardından gözler AK Parti'ye çevrilmişti. Gündem olan iddiaya yanıt geldi.

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ARA SEÇİM TARTIŞMALARI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in erken seçimi getirmek için her yolu deneyeceklerini açıklamasından sonra, siyasi kulislerde CHP’nin çok sayıda milletvekillini istifa ettirerek kasım ayı içinde bir ara seçimi zorlayacağı konuşuluyor.

ÖZGÜR ÖZEL

AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA: 'NAFİLE'

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre tartışmalar AK Parti tarafından ‘nafile’ olarak değerlendiriliyor. Çünkü, milletvekillerinin istifası ile ara seçime gidilebilmesi için Meclis’in karar alması gerekiyor. Meclis’teki çoğunluk da Cumhur İttifakı’nda olduğu için CHP’liler istifa etse bile, genel kurulda bu istifalar kabul edilmezse ara seçime gidilmesi mümkün olmayacak.

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CUMHUR İTTİFAKI'NIN DESTEĞİ ŞART

TBMM’de şu anda yedi milletvekilliği boş durumda. Ara seçim için 30 sandalyenin boşalması gerekiyor. Bu sebeple CHP’den 23 milletvekilli daha istifa eder ve bu istifalar kabul görürse 90 gün içinde ara seçime gidilmesi mecburiyeti bulunuyor. Tıpkı ara seçim gibi CHP’nin ‘Sineyimillete dönme’ yani milletvekillerinin topluca istifa etmesi de yine Meclis Genel Kurulunun onayına bağlı. Her iki durumda da Cumhur İttifakı’nın desteği olmadan formüllerin işlemesi mümkün olmayacak.

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"2027 KASIM'A İTİRAZ ETMEYİZ"

AK Parti kaynakları “Biz her platformda seçimlerin 2028 yılında yapılacağını söylüyoruz ama 2027 kasım ayında yapılacak bir seçime de itiraz etmeyiz. Zaten Cumhurbaşkanı’nın yeniden adaylığı gündeme gelecekse, seçim kararını Meclis’in alması gerekiyor” dedi.

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