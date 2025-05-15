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CHP'li Veli Ağbaba TBMM'ye elindeki dövizlerle geldi, Diyanet'i hedef aldı: "Ali Babanın Çiftliği"

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Diyanet İşleri Başkanlığı'na ilişkin düzenlemeleri de içeren torba kanunun görüşüleceği TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısında, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın bindiği lüks araçları protesto etti. Ağbaba, Diyanet İşleri Başkanlığı'na ait araçların fotoğraflarının yer aldığı bir döviz göstererek, "Ali Babanın Çiftliği" ifadelerine yer verdi. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Veli Ağbaba'nın iddialarına yanıt geldi.

CHP'li Veli Ağbaba TBMM'ye elindeki dövizlerle geldi, Diyanet'i hedef aldı: "Ali Babanın Çiftliği"
Mustafa Fidan

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na CHP Milletvekili Veli Ağbaba'nın elindeki dövizlerle yaptığı protesto damgasını vurdu. Ağbaba'nın Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı hedef alan protestosunda, Erbaş'a ait olduğunu iddia ettiği araçların görsellerinin yer aldığı dövizi havaya kaldırdı. Araç görsellerinin hemen üzerinde "Ali Babanın Çiftliği" yazısı yer aldı.

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DİYANET'TEN ARAÇ ENVANTERİNE İLİŞKİN İDDİALARA YÖNELİK AÇIKLAMA

CHP'li Veli Ağbaba'nın TBMM Komisyonundaki dövizli protestosu sonrası Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan konuya ilişkin açıklama geldi. Açıklamada, "Sayın Ağbaba'nın komisyonda sunduğu görsel, açıkça çarpıtılmış bir içeriktir. Görseldeki araçlar, dijital ortamda montaj programlarıyla bir araya getirilmiş olup, Başkanlığımızın envanterinde bulunan araçlarmış gibi sunulmuştur" ifadelerine yer verildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısında, Diyanet'e ait makam hizmet araçlarıyla ilgili gündeme getirdiği iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

"ALGI OLUŞTURMAYA YÖNELİK, GERÇEK DIŞI BİR KURGUDUR"

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ağbaba'nın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısında, Diyanet'e ait makam hizmet araçlarıyla ilgili gerçekle bağdaşmayan, kamuoyunu yanıltmaya yönelik birtakım iddiaları gündeme getirdiği aktarıldı.

Açıklamada, "Sayın Ağbaba'nın komisyonda sunduğu ve basına da yansıyan görsel, açıkça çarpıtılmış bir içeriktir. Görselde yer alan araçlar, dijital ortamda montaj programlarıyla bir araya getirilmiş olup, Başkanlığımızın envanterinde bulunan araçlarmış gibi sunulmuştur. Bu tamamen algı oluşturmaya yönelik, gerçek dışı bir kurgudur." ifadelerine yer verildi.

Söz konusu görselde yer alan araçlardan yalnızca TOGG marka makam aracının Diyanet İşleri Başkanlığınca yaklaşık 2 yıldır aktif olarak kullanıldığı aktarılan açıklamada, "Bunun dışında gösterilen hiçbir araç kurumumuza ait değildir." denildi.

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"KAMUOYUNU YANILTMA NİYETİNİN AÇIK GÖSTERGESİ"

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca Sayın Ağbaba'nın, 2019 yılında Sayın Başkanımızın gerçekleştirdiği bir ziyaretinde çekilen fotoğraftaki aracı, sanki yeni alınmış farklı bir markaya ait bir araçmış gibi sunma çabası da, kamuoyunu yanıltma niyetinin açık göstergesidir. Bu görselde yer alan araç, 15 yaşında olup, 9 yıl önce Başbakanlık tarafından Başkanlığımıza ikinci el olarak tahsis edilmiştir.

Yine aynı görselde, Başkanlığımızı ve Sayın Başkanımızı yıpratmaya yönelik zaman zaman bazı kesimler tarafından da dile getirilen söz konusu araç, kiralama yöntemiyle birkaç gün kullanılmış olup, uygulamaya giren tasarruf tedbirleri kapsamında yaklaşık 1 yıl önce iade edilmiştir. Şu anda Başkanlığımızın envanterinde böyle bir araç bulunmamaktadır. Gerçeğe aykırı beyanları ve yanıltıcı görsel kullanımı nedeniyle, CHP Malatya Milletvekili Sayın Veli Ağbaba hakkında, Başkanlığımızı ve Sayın Başkanımızı hedef alan mesnetsiz ithamlar sebebiyle, gerekli hukuki süreç başlatılmıştır."

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Anahtar Kelimeler:
Veli Ağbaba diyanet tbmm
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