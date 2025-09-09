CHP'li Yüreğir Belediye Başkanı'nın iş yerine silahlı saldırı! "Bizi korkutacaklarını sananlar büyük bir yanılgı içindedir"

Adana’nın Yüreğir ilçesi 100. Yıl Mahallesi’nde bulunan CHP'li Belediye Başkanı Ali Demirçalı’ya ait iş yerine silahlı saldırı düzenlendi.

DEMRÇALI AÇIKLAMADA BULUNDU

Saldırıyı gerçekleştiren şahsın kimliği henüz belirlenemezken, iş yerine gelen şahıs Demirçalı'nın makam koltuğuna ateş etti. Saldırıda kimse yaralanmazken, Demirçalı sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

"HERHANGİ BİR CAN KAYBI YA DA YARALANMA OLMAMIŞTIR"

Açıklamasına "Hiçbir zorbalık bizi yıldıramaz" diyerek başlayan Demirçalı şu ifadelere yer verdi:



"İş yerime kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlenmiştir. Ofisime girerek makam koltuğuna ateş eden şahıs, olay yerinden kaçarak uzaklaşmıştır. Çok şükür herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmamıştır.

"TEK AMACIMIZ YÜREĞİR HALKINA HİZMET ETMEK"

Şunu açık yüreklilikle ifade etmek isterim ki; hiçbir zorbalık, hiçbir tehdit bizi yolumuzdan alıkoyamaz. Bizim tek amacımız, Yüreğir halkına hizmet etmek ve memleketimize değer katmaktır. Bu yolda kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz.

"YARGI ÖNÜNDE HESAP VERECEĞİNE İNANCIM TAMDIR"

Olayın en kısa sürede aydınlığa kavuşacağına, failin ve eğer arkasında birileri varsa onların da yargı önünde hesap vereceğine inancım tamdır.

"BİZİ KORKUTACAKLARINI SANANLAR BÜYÜK YANILGI İÇİNDEDİR"

Kimse şunu unutmasın; biz milletimizin iradesinden ve halkımıza hizmet etme sorumluluğundan başka hiçbir güç tanımıyoruz. Karanlık oyunlarla, gözdağı vererek bizi korkutacaklarını sananlar büyük bir yanılgı içindedir. Yüreğir için, Adana için, ülkemiz için hizmet yolunda dimdik ayaktayız"