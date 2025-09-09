HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

CHP'li Yüreğir Belediye Başkanı'nın iş yerine silahlı saldırı! "Bizi korkutacaklarını sananlar büyük bir yanılgı içindedir"

Adana'nın Yüreğir ilçesi Belediye Başkanı Ali Demirçalı'nın iş yerine kimliği belirsiz bir şahıs tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda iş yerindeki makam koltuğu hedef aldı. Şans eseri can kaybı ya da yaralanma olmazken, Demirçalı açıklamada bulundu. Demirçalı yaptığı açıklamada, "Şunu açık yüreklilikle ifade etmek isterim ki hiçbir zorbalık, hiçbir tehdit bizi yolumuzdan alıkoyamaz. Karanlık oyunlarla, gözdağı vererek bizi korkutacaklarını sananlar büyük bir yanılgı içindedir" dedi.

CHP'li Yüreğir Belediye Başkanı'nın iş yerine silahlı saldırı! "Bizi korkutacaklarını sananlar büyük bir yanılgı içindedir"
Melih Kadir Yılmaz

Adana’nın Yüreğir ilçesi 100. Yıl Mahallesi’nde bulunan CHP'li Belediye Başkanı Ali Demirçalı’ya ait iş yerine silahlı saldırı düzenlendi.

DEMRÇALI AÇIKLAMADA BULUNDU

Saldırıyı gerçekleştiren şahsın kimliği henüz belirlenemezken, iş yerine gelen şahıs Demirçalı'nın makam koltuğuna ateş etti. Saldırıda kimse yaralanmazken, Demirçalı sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

CHP li Yüreğir Belediye Başkanı nın iş yerine silahlı saldırı! "Bizi korkutacaklarını sananlar büyük bir yanılgı içindedir" 1

"HERHANGİ BİR CAN KAYBI YA DA YARALANMA OLMAMIŞTIR"

Açıklamasına "Hiçbir zorbalık bizi yıldıramaz" diyerek başlayan Demirçalı şu ifadelere yer verdi:

"İş yerime kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlenmiştir. Ofisime girerek makam koltuğuna ateş eden şahıs, olay yerinden kaçarak uzaklaşmıştır. Çok şükür herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmamıştır.

CHP li Yüreğir Belediye Başkanı nın iş yerine silahlı saldırı! "Bizi korkutacaklarını sananlar büyük bir yanılgı içindedir" 2

"TEK AMACIMIZ YÜREĞİR HALKINA HİZMET ETMEK"

Şunu açık yüreklilikle ifade etmek isterim ki; hiçbir zorbalık, hiçbir tehdit bizi yolumuzdan alıkoyamaz. Bizim tek amacımız, Yüreğir halkına hizmet etmek ve memleketimize değer katmaktır. Bu yolda kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz.

"YARGI ÖNÜNDE HESAP VERECEĞİNE İNANCIM TAMDIR"

Olayın en kısa sürede aydınlığa kavuşacağına, failin ve eğer arkasında birileri varsa onların da yargı önünde hesap vereceğine inancım tamdır.

"BİZİ KORKUTACAKLARINI SANANLAR BÜYÜK YANILGI İÇİNDEDİR"

Kimse şunu unutmasın; biz milletimizin iradesinden ve halkımıza hizmet etme sorumluluğundan başka hiçbir güç tanımıyoruz. Karanlık oyunlarla, gözdağı vererek bizi korkutacaklarını sananlar büyük bir yanılgı içindedir. Yüreğir için, Adana için, ülkemiz için hizmet yolunda dimdik ayaktayız"

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yapay zekâ bunu da yaptı! Sadece 3 saatte...Yapay zekâ bunu da yaptı! Sadece 3 saatte...
Posof’ta trafik kazası: 3 yaralıPosof’ta trafik kazası: 3 yaralı

Anahtar Kelimeler:
Belediye başkanı Adana Yüreğir CHP silahlı saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yüzde 30 daha ucuz! Yüksek fiyattan kaçış yöntemi oldu!

Yüzde 30 daha ucuz! Yüksek fiyattan kaçış yöntemi oldu!

Ünlü mankene sosyal medyada tepki yağıyor

Ünlü mankene sosyal medyada tepki yağıyor

CHP lideri Özel Taksim'de esti gürledi: Kardeşim olsa affetmem!

CHP lideri Özel Taksim'de esti gürledi: Kardeşim olsa affetmem!

7 yaşında kod yazmayı öğrendi, 18 yaşında milyoner oldu!

7 yaşında kod yazmayı öğrendi, 18 yaşında milyoner oldu!

4 yaşındaki Berra Dizi’nin ölümünde ihmaller zinciri!

4 yaşındaki Berra Dizi’nin ölümünde ihmaller zinciri!

Polis katili işte böyle yetişmiş!

Polis katili işte böyle yetişmiş!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.