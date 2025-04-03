CHP lideri Özel el yükseltti! X'e gözdağı: "Bu millet size ne yapar iyi düşünün"

Türkiye'de son günlerin en önemli gündem maddelerinden biri boykot çağrıları oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yaptığı boykot çağrıları, üniversite öğrencilerinin 'tüketimi durdurma' çağrısıyla devam etti.

ROJDA DEMİRER VE ALİCAN YÜCESOY'UN HESAPLARI ERİŞİME ENGELLENDİ

Birçok isim sosyal medya hesaplarından boykot çağrısıyla ilgili paylaşım yaparken, şimdiye kadar 11 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu da bulunurken; yine boykot paylaşımı yapan oyuncu Rojda Demirer ve Alican Yücesoy'un X hesaplarına erişim engeli getirildi.

ÖZEL'DEN X'E GÖZDAĞI

Yaşanan gelişmelerin ardından Özel bir paylaşımda bulundu. X'e gözdağı veren Özel şu ifadeleri kullandı:

"Bir darbe girişiminin en önemli ayağı halkın haber alma özgürlüğünü kısıtlamaktır. 19 Mart cuntacıları da RTÜK’ün muhalif kanallara yönelik baskılarıyla yetinmiyorlar.

BTK üzerinden sosyal medyada milletin sesini duyuran muhalif hesaplara, bağımsız haber platformlarına ve yurttaş gazeteciliği yapan profillere erişim engeli getirmeye çalışıyorlar. @xturkiye ve @GlobalAffairs’e açık çağrımdır: Bu millet cuntacıların medya düzenini yıktı geçti.

"BU MİLLET SİZE NE YAPAR İYİ DÜŞÜNÜN"

Bu güne kadar yüzlerce sayfayı 'nasıl olsa anlaşılmaz' diyerek kapattığınızı biliyoruz. Siz bugün antidemokratik uygulamalara alet olursanız, erişim engeli taleplerini uygularsanız bu millet size ne yapar iyi düşünün!"