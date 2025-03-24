CHP lideri eylemcilerle görüştü! Taksim çağrılarına son noktayı koydu... "Özgür ölecek, bu Saraçhane'yi bırakmayacak"

İstanbul'da geçen çarşamba günü başlatılan soruşturmalar kapsamında aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. Yaşanan gelişmelerin ardından başlatılan protesto gösterileri dün İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla dozunu biraz daha artırdı.

ÖZEL, TAKSİM ÇAĞRILARINA SON NOKTAYA KOYDU

Öte yandan gözaltı ve tutuklanma kararlarından sonra vatandaşları Saraçhane'ye çağıran CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün eylemcilerle bir araya geldi. Eylemcilerin Taksim çağrısıyla ilgili konuşan Özel bu konuda son noktayı koydu.

"TAKSİM'E GİDELİM DE BURAYI MI KAYBEDELİM"

İmamoğlu yerine gelecek vekili seçeceklerini hatırlatan Özel, "O andan sonra başka mitingler için başka yerlere gidebiliriz. Ben kimseye provokatör demem ama giriyor araya MİT'in adamı, özel gruplar "Korkaklar! Taksim'e gidelim" diyor. Taksim'e gidelim de burayı mı kaybedelim? Biz bu meydanı kimseye bırakmayız" dedi.

"ÖZGÜR ÖLECEK, BU SARAÇHANE'Yİ BIRAKMAYACAK"

Özel açıklamalarının devamında ise "Özgür ölecek, bu Saraçhane'yi bırakmayacak. Taksim'in yasaklanması ayrı bir mesele. Günü gelince 1 milyon kişiyle Taksim'i savunacağız. Bugün burayı böldürtmem. Bugün bu Saraçhane'yi bırakmam. Bu konuda netiz" ifadelerini kullandı.

"GÜNÜ GELİNCE HEP BERABER TAKSİM'E GİDECEĞİZ"

Özel sonrasında ise şu ifadelere yer verdi:



"Hepinizi seviyoruz, bugün nerede olmamız gerekiyorsa orada. Biz Taksim'de olmamız gerektiği gün taksimdeydik gezi parkını kurtardık. Olmamız gereken yer Saraçhane. Günü gelince hep beraber Taksim'e gideceğiz"