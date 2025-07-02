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CHP lideri, 'Hiçbir kardeşimi satmam' diyerek Tunç Soyer'e sahip çıktı! Özel'den partiye net mesaj: "Bana yapılmış sayarım"

Eski İzmir Büyükşehir Belediyesi Tunç Soyer ve CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, belediyeye yapılan yolsuzluk operasyonu kapsamında gözaltına alınmıştı. Gözaltı anlarının basına yansımasına tepki gösteren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Maksat adalet aramak olsa drone'la aranmaz. Doğrunun hakikatin peşindeyseniz algı operasyonuna ihtiyacınız yok" dedi. Özel ayrıca partiye de mesaj verdi ve "Bir CHP'li, bir CHP'liye yanlış yaparsa kendime yapılmış sayarım" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

CHP lideri, 'Hiçbir kardeşimi satmam' diyerek Tunç Soyer'e sahip çıktı! Özel'den partiye net mesaj: "Bana yapılmış sayarım"
Melih Kadir Yılmaz

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yapılan 'Yolsuzluk' operasyonu kapsamında aralarında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da olduğu 130 kişi gözaltına alınmıştı.

ÖZEL'DEN GÖZALTI GÖRÜNTÜLERİNE TEPKİ

İzmir'e giden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, burada açıklamalarda bulundu. Gözaltı görüntülerinin basına yansımasına tepki gösteren Özel, bu durumu sert sözlerle eleştirdi.

"DOĞRUNUN PEŞİNDEYSENİZ ALGI OPERASYONUNA İHTİYACINIZ YOK"

Özel, "Drone görüntüleriyle özel bir film prodüksiyonu gibi harekete geçişleri ve kişilerin onurlarını, haysiyetlerini zedeleyecek gözaltı görüntülerini servis ettiler. Maksat adalet aramak olsa drone'la aranmaz. Doğrunun hakikatin peşindeyseniz algı operasyonuna ihtiyacınız yok" dedi.

ÖZEL: "TUNÇ SOYER KAÇACAK OLSA ELLİ KERE KAÇARDI"

Açıklamalarına devam eden Özel, "Tunç Soyer mi kaçacak? 3-4 senelik mevzularda kaçacak olsa elli kere kaçardı" şeklinde konuştu.

ÖZEL: "BANA YAPILMIŞ SAYARIM"

Özel açıklamalarının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhuriyet Halk Partisini en güçlü olduğu yerde Cumhuriyet Halk Partisinin amiral gemisinde İzmir'de birbirine düşürebilir miyiz? Birbirlerini mi şikayet ettiler? O mu oldu, bu mu oldu? Hepsini inceliyoruz. Hepsi gözümüzün önündedir. Ben bir Cumhuriyet Halk Partili, bir Cumhuriyet Halk Partili'ye yanlış yaparsa o yanlışı kendime yapılmış sayarım. Bu kadar açık söylüyorum.

"HİÇBİR KARDEŞİMİ SATMADIM, TUNÇ KARDEŞİMİ DE SATMAM

Neymiş 'Özgür Özel kurultayda kendisini destekleyenlere sahip çıkmış, Tunç Soyer kurultayda karşısındaymış, sahip çıkmazmış. CHP çok yara alırmış.' Ben hala çocukluk arkadaşlarımla tatile gidiyorum. Hiçbir kardeşimi satmadım, Tunç kardeşimi de satmam"

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Anahtar Kelimeler:
Tunç Soyer Özgür Özel CHP
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