CHP lideri Özel, bayram sabahı konuştu: "Kul hakkı yiyiorlar"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kurban Bayramı için geldiği memleketi Manisa'da sabah bayram namazını kıldı.
Şehzadeler ilçesinde bayram namazı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan CHP lideri Özel, şunları söyledi:
- Hepinizin bayramını kutluyorum. Bayram namazımızı kıldı. Üzerimize düşen görevlerimizi, ziyaretlerimizi bugün yerine getireceğiz.
"BAYRAM GİBİ GELMEDİ BİZE"
- Ancak bu bayram bize bayram gibi gelmedi. Çok sayıda arkadaşımız tutuklu durumda. Bir iftira fırtınası içerisindeyiz. İtibarsızlaştırılmaya çalışıyor arkadaşlarımız. Milletimiz hakemdir. Biz bu Manisa'da yüzde 6 oy da aldık 60 da aldık. Yüzde 6 oy aldığımızda ne darbeye kalkıştık ne de başka bir şey, hatayı kendimizde aradık. Ancak Adalet ve Kalkınma Partisi birinci parti olmamızı kabullenemedi. Kul hakkı yiyorlar, yanlış yapıyorlar. Bütün yargılanmalar televizyondan yayınlansın çağrısını yineliyorum.
"EN KISA SÜREDE ERKEN SEÇİM"