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  4. CHP lideri Özel'den 'İmamoğlu' çağrısı! "Saat 20.30'da Saraçhane'ye bekliyorum"

CHP lideri Özel'den 'İmamoğlu' çağrısı! "Saat 20.30'da Saraçhane'ye bekliyorum"

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
20.03.2025 14:26
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Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının yankıları tüm Türkiye'de sürerken CHP lideri Özgür Özel'den yeni bir Saraçhane çağrısı geldi. Özel tüm İstanbulluları bu akşam saat 20.30'da Saraçhane'ye çağırdı.

CHP lideri Özel'den 'İmamoğlu' çağrısı! "Saat 20.30'da Saraçhane'ye bekliyorum"

Hakkındaki Medya A.Ş. ve Kent Uzlaşısı soruşturması kapsamında dün sabah evinden şafak operasyonuyla gözaltına alınan İBB Başkanı İmamoğlu için CHP lideri Özel'den çağrı geldi.

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"20.30'DA SARAÇHANE'YE BEKLİYORUZ"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane'de DP Genel Başkanı Gültekin Uysal'la bir araya geldi.

Özel burada yaptığı açıklamada, "Yüzbinler Saraçhane'ye aktı. Bugün yine 20.30'da Mansur Başkanımızla birlikte burada olacağız. Tüm İstanbulluları buraya bekliyoruz. Dünkü kaygılar, korkular gördünüz... Bizim demokrasi anlayışımız içinde, kimsenin burnu bile kanamadan, demokratik tepkiler gösterilerek çok önemli bir mesaj verildi. Bugün de yarın akşam da hep birlikte burada olacağız. Yarın akşam çok sayıda siyasi parti dayanışma için geliyor. Bu akşam saat 20.30'da tüm İstanbulluları Saraçhane'ye bekliyorum." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
CHP ibb ekrem imamoğlu operasyonu
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