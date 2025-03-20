CHP lideri Özel'den 'İmamoğlu' çağrısı! "Saat 20.30'da Saraçhane'ye bekliyorum"

Hakkındaki Medya A.Ş. ve Kent Uzlaşısı soruşturması kapsamında dün sabah evinden şafak operasyonuyla gözaltına alınan İBB Başkanı İmamoğlu için CHP lideri Özel'den çağrı geldi.

"20.30'DA SARAÇHANE'YE BEKLİYORUZ"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane'de DP Genel Başkanı Gültekin Uysal'la bir araya geldi.

Özel burada yaptığı açıklamada, "Yüzbinler Saraçhane'ye aktı. Bugün yine 20.30'da Mansur Başkanımızla birlikte burada olacağız. Tüm İstanbulluları buraya bekliyoruz. Dünkü kaygılar, korkular gördünüz... Bizim demokrasi anlayışımız içinde, kimsenin burnu bile kanamadan, demokratik tepkiler gösterilerek çok önemli bir mesaj verildi. Bugün de yarın akşam da hep birlikte burada olacağız. Yarın akşam çok sayıda siyasi parti dayanışma için geliyor. Bu akşam saat 20.30'da tüm İstanbulluları Saraçhane'ye bekliyorum." dedi.