CHP lideri Özel'den İmamoğlu'nun hesabının kapatılması hakkında açıklama! "Darbenin dijital ayağı..."

Son dakika: CHP lideri Özgür Özel, Silivri'de tutuklu olan Ekrem İmamoğlu ile görüştükten sonra gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Dün akşam Beyazıt meydanı'nda karanlığa karşı Türkiye'nin geleceğini aydınlatan umutları yeşerten genç arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz.

Ekrem başkanın da o meydanlardaki karanlığı aydınlatan genç arkadaşlara şükranlarını iletiyoruz.

"HAKSIZ TUTUKLULUĞUN ACİLEN KALDIRILMASINI ÜMİT EDİYORUZ"

Bugün sayın İmamoğlu, Murat Çelik ve Rıza Akpolat ile görüşmeler yaptım. Yine programımda olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın hastaneye sevk edildiğini öğrendik. Kendisinin sağlık durumunu arkadaşlarımız yakınen takip ediyorlar. Acil şifalar diliyorum. Rahatsızlıklarına rağmen ve suçlandığı suçların herhangi bir yatarı olmamasına rağmen haksız tutukluluğun acilen kaldırılmasını ümit ediyoruz.

Bugün Türkiye'de iktidar partisi tarafından açılan ve avukatlık mesleğinin geleceği açısından da tehlike oluşturan çok sayıda hukuk fakültelerinde yüz binlerce öğrenciye her gün hocaları tutukluluğun en son başvurulacak yöntem olduğunu, ne kadar istisnai ve ne kadar zor şartlarda başvurulması gerektiğini, çünkü yargılama sürecindeki kişilerin masum olduklarını ve karar kesinleşene kadar onların boşu boşuna tutuklanmasının ne büyük bir hak ihlali olduğunu anlatıyor.

Rakibini saf dışı bırakmak için elindeki gücü, hukuku ve hukuk devletini ayaklar altına alan bir başkası yoktur. Ve İmamoğlu'ndan başka kimse yoktur ki adaylığının önüne geçilmek istensin.

"DARBENİN DİJİTAL AYAĞINI HAYATA GEÇİRİYORLAR"

19 Mart darbesinin çeşitli evreleri var. Halk açısından da var. Darbeye girişenler açısından var. Bu darbe girişimiyle talimatlandırılanlar açısından var ve bu evrelerden şu anda darbenin dijital ayağıyla, dijital darbe evresiyle karşı karşıyayız. Şu anda yine soruşturmayı yürütenler yaptıkları başvuruyla ve bir Asliye Hukuk Mahkemesinden aldıkları bir kararla darbenin dijital ayağını hayata geçirerek Sayın Ekrem İmamoğlu'nun X hesabını, Twitter diye geçmiş dönemde ifade ettiğimiz, yeni ismiyle X hesabını kapatarak onunla mücadele etmeye çalışıyorlar. Herhalde dünya siyaset tarihinde rakibinden korktuğu için, rakibini saf dışı bırakmak için devleti, hukuku, elindeki gücü bu kadar haksızca kullanan ve hukuk devletini ayaklar altına alan bir başkası yoktur ve tarihimizde Ekrem İmamoğlu'ndan bir başka siyasetçi yoktur ki adaylığı engellenmek için bu kadar hukuk çiğnensin, bu kadar zulüm görsün, bu kadar saldırıya uğrasın.

Ben buradan X'in yöneticilerine yaptığımız bir başvuruyu size hatırlatmak isterim. Öğrencilerin tutuklandığı dönemde 200'ün üzerinde toplam 7 milyon takipçiye sahip hesaplara erişim engeli geldiğinde biz X'e yazdık. Dedik ki: "Türkiye'deki alınan bu karar sizin ilkelerinizle de, evrensel ilkelerle de uymuyor. Ancak bu kararı böyle böyle böyle alıyorlar. Buna direnin, bu engellemeleri kaldırın." diye.

"BEN KAPATMADIM, BEN AÇMAYACAĞIM"

Şimdi benzer bir başvuruyu yapacağız ama X'in Türkiye'deki sayın avukatı Gönenç Gürkaynak yaptığı paylaşımlarla diyor ki: "Müvekkilim, ben temsilci değilim. Hani ben kapatmadım, ben açmayacağım. Ama" diyor, "ben müvekkilimin buradaki davalarını takip ediyorum." diyor. "Müvekkilim bana görev verdi, 'bu karara itiraz et.' diye." diyor. Yani Ekrem İmamoğlu tweet atıyor, X'e hesabı kapattırıyorlar. Bundan Ekrem İmamoğlu da şikayetçi, X de şikayetçi ve X'in avukatı yaptığı başvuruda diyor ki: "Mahkemenin suç işlemeye tahrik gerekçesiyle erişim engeli kararı aldı. Bunu yapmayın. Çünkü" diyor avukat, "Yargıtay 8. Daire Ceza Dairesi'nin içtihatlarına atfen Yargıtay siyasal iktidara karşı mücadele edebilmek için her yerde suç işleyin sözünü bile suç işlemeye tahrik görmemiştir." diyor.

"X BU KARARA UYMAYABİLİR, UYMAMALIDIR"

Bakın, "her yerde suç işleyin" sözünü bile Yargıtay demiş ki düşünce özgürlüğüdür, söylemiştir. Söyledikten sonra suç işlenmediyse bu tahrik gerçekleşmemiştir demiş. Ekrem İmamoğlu: "Şikayet edin, ses yükseltin, tepki gösterin." diyor ki kamu düzeni nerede bozulmuş bunun üzerine? Ama bunu erişim engeli kararıyla sonlandırıyorlar. Burada elbette X bu karara uymayabilir, uymamalıdır. Uymayınca bant daraltacaklar, kanun öyle yazıyor. Uymayabilir. Bant daralttıktan sonra yine uymazsa lisansını iptal edecekler, öyle yazıyor. Biz X'in evrensel özgürlükler ve kendi şirket prensipleri dahilinde bu engellemeyi yapmaması gerektiğini savunuyoruz. Bunu X'in yöneticilerine bir kez daha hatırlatıyoruz ve Türkiye kamuoyuna da söylüyoruz ki: "Bu karara biz mağduruz. Kapattırdıkları X de diyor ki: 'Bu Türkiye yargısının aldığı kararlarla bu kararı almanız doğru değildir.' diyor"