CHP lideri Özel'den 'Ordu' iddiası: "Büyükşehir'i alacağız, bütün ilçelerini alacağız"

CHP Lideri Özgür Özel, partisinin Ordu mitinginde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Birinci parti çıkışını sürdüren CHP lideri "AK Parti'yi kurulduğu günden beri ilk kez ikinci parti haline getirdik! Henüz yolun başındayız. Onlar sonuna geldi, biz daha yeni başlıyoruz. Ordu'nun bütün ilçelerini alacağız!" iddiasında bulundu.

Devrim Karadağ

CHP’nin “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” temalı mitinglerinin 67’ncisi bugün Ordu’da yapılıyor. Mitingde konuşan olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sabah saatlerinde Ordu’ya geldi.

Özel’in Ordu’daki ilk durağı Aysan Fındık’ın fabrikası oldu. Özel burada Aysan Fındık Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Aydın’dan üretim süreçlerine ilişkin bilgi aldı ve fabrikayı gezdi.

CHP lideri, daha sonrasında mitingde yaptığı konuşmasında dikkat çeken ifadeler kullandı.

CHP liderinin açıklaması şöyle:

"Bir yanı yeşil. Bir yanı yayla, bir yanı sahil. Fındığı dalında, sevdayı kalbinde, mertliği yüreğinde taşıyan Ordu. Hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Toprağa can, fındığa ömür veren ordu dayız. Dünyanın en güzel manzaralarından birine sahip olan Boztepe'nin hemen yamacındayız. Karadeniz'in coşkun dalgalarını seyrederken yüreğindeki insan sevgisini, mücadele azmini, haksızlığa gelememeyi, herkesin hakkını herkesin hakkını kendi hakkı gibi savunabilmeyi şiar edinmiş Karadeniz'in güzel insanları, hepiniz hoş geldiniz.

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün Altınordu'da Cumhuriyet Meydanı'ndayız. Bundan önceki dönemde Ordu'da bir belediye başkanımız vardı. Ve Gülyalı'da 28 yaşında göreve gelen ve bir gence olanak tanındığında neler yapabileceğini gösteren bir belediye başkanımız vardı.

Ordu'nun en küçük ilçesinden bugün Ordunun merkez ilçesine Altınordu'ya aday olup Altınordu'yu rekor oyla kazanan Ulaş Tepe'ye ve ona sahip çıkan sizlere partim adına yürekten teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.

"ORDU BÜYÜKŞEHİR'İ ALACAĞIZ. ORDUN'UN BÜTÜN İLÇELERİNİ ALACAĞIZ"

Henüz yolun başındayız. Onlar sonuna geldi. Biz daha yeni başlıyoruz. Ordu Büyükşehir'i alacağız. Ordun'un bütün ilçelerini alacağız. Çünkü Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partili belediyeler icraatlarını yaptıkça, insana dokundukça sokakta, mahallede, kahvede, tarlada, camide her yerde sizlerle temas ettikçe yeni zaferler kazanacağız."

