HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

CHP lideri Özel'den Osman Gökçek'e sert sözler! "Bozuk tohum"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti milletvekili Osman Gökçek'e yönelik sert ifadeler kullandı. Özel, "Orada Melih Gökçek var, oğlu var bozuk tohum. Gitmiş baklava kutusu yapıp ahlak dağıtıyor. Senin kursağından geçen her lokmada şaibe var" dedi.

CHP lideri Özel'den Osman Gökçek'e sert sözler! "Bozuk tohum"

CHP lideri Özgür Özel, Adana'da düzenlenen halk buluşmasında konuşuyor. AK Parti milletvekili Osman Gökçek'in baklavalı görseline sert tepki gösteren Özel, "Orada Melih Gökçek var, oğlu var bozuk tohum. Gitmiş baklava kutusu yapıp ahlak dağıtıyor" dedi.

CHP lideri Özel den Osman Gökçek e sert sözler! "Bozuk tohum" 1

MHP lideri Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İmamoğlu davasının canlı yayınlanması konusundaki açıklamalarıyla ilgili olarak Özel, "Meclis kapanmadan kanunu çıkaralım" çağrısı yaptı.

Özel'in konuşmasından satır başları:

"Dün büyük haksızlık yaşandığında miting kararı verdik ve sizinle birlikte olmaya karar verdik. Dediler ki bir günde o meydan dolmaz. Görüyor musun Zeydan Başkan 250 bin hemşehrin bu meydanda sana sahip çıkıyor.

19 Mart günü sabahın erken saatlerinde, bir gün önce 30 yıllık diplomasını iptal ettikleri İmamoğlu'nun kapısına dayananlar bir darbeye kalkıştılar. Öyle olunca darbenin hedef aldığı merkeze Saraçhane'ye gittik. 7 gün 7 gece... Biz vatandaşları Saraçhane'ye çağırınca metro ve vapurları kapattılar. Ekrem Başkan'a sahip çıktık, darbeyi geri püskürttük.

CHP lideri Özel den Osman Gökçek e sert sözler! "Bozuk tohum" 2

"BİRİLERİ CUMHURBAŞKANI'NI KANDIRMIŞ"

Bugün o darbeyi yapanlar sadece İstanbul ile yetinmediler. Adana, İzmir, Adıyaman ve Antalya'nın da iradesine göz diktiler. Zeydan Başkan'dan korkuyorlar. Bu akşam buradan onlara gösterelim dedik, darbeciler mi üstün, millet mi üstün?

Birileri Cumhurbaşkanı'nı kandırmış. 3 sağlam savcım, hakimim ve gizli tanığım var. Bunlarla bunları un ufak ederiz. Seçimleri alırız demiş. İş öyle değil, kazın ayağı öyle değil.

Zeydan Karalar, 67 yaşında ama 27 yaşından olandan hızlı koşan, çalışan, bütün gün Adana için çalışan bir evladınız. Ey Erdoğan bir adamın arkasında nikahını kıydığı 20 bin çift varsa sen onu yenemezsin.

CHP lideri Özel den Osman Gökçek e sert sözler! "Bozuk tohum" 3

"BOZUK TOHUM"

Zeydan Başkan'a 11 yıl geriye dönüp iftira atıyorlar. Bu adam mı yapmış yolsuzluk. Orada Melih Gökçek var, oğlu var bozuk tohum. Gitmiş baklava kutusu yapıp ahlak dağıtıyor. Senin kursağından geçen her lokmada şaibe var. Utanmadan bir de laf atıyor. Bozuk tohum 600 milyonluk villa yaptıracak, devlet memuru hanımın eşine yolsuzluk diyeceksin. Yazıklar olsun size.

DEVLET BAHÇELİ VE ERDOĞAN'A ÇAĞRI

Bahçeli dün çıkıp bu kadar uzun tutukluluk olmaz dedi. İddianameler yazılmalı, Özel'in dediği yapılmalıdır dedi. Devlet Bey böyle deyince Tayyip de ayrı düşmemek için 'İyi olur' deyip geçmiş. Meclis kapanmadan kanunu çıkaralım."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bahçe sulama kavgasında komşu çifti pompalı tüfekle vurdu: 1 ölü, 1 yaralıBahçe sulama kavgasında komşu çifti pompalı tüfekle vurdu: 1 ölü, 1 yaralı
Üç şahsın çıkardığı iddia edilen yangında bin metrekare alan kül olduÜç şahsın çıkardığı iddia edilen yangında bin metrekare alan kül oldu

Anahtar Kelimeler:
Adana Özgür Özel CHP ekrem imamoğlu operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Osimhen transferi iptal! Yıldız isim dönmeyeceğini açıkladı... Ortalık karıştı

Osimhen transferi iptal! Yıldız isim dönmeyeceğini açıkladı... Ortalık karıştı

Putin Rus Bakanı görevden almıştı! İntihar eden Roman Starovoyt’un son sözleri ortaya çıktı

Putin Rus Bakanı görevden almıştı! İntihar eden Roman Starovoyt’un son sözleri ortaya çıktı

İsrail'den Gazze açıklaması: "60 günlük ateşkes sonrası..."

İsrail'den Gazze açıklaması: "60 günlük ateşkes sonrası..."

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Artık bu bir devlet politikasıdır"

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Artık bu bir devlet politikasıdır"

Özel'den belediye başkanlarına sert uyarı! "Boğazlayasım geldi"

Özel'den belediye başkanlarına sert uyarı! "Boğazlayasım geldi"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.