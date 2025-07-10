CHP lideri Özel'den Osman Gökçek'e sert sözler! "Bozuk tohum"

CHP lideri Özgür Özel, Adana'da düzenlenen halk buluşmasında konuşuyor. AK Parti milletvekili Osman Gökçek'in baklavalı görseline sert tepki gösteren Özel, "Orada Melih Gökçek var, oğlu var bozuk tohum. Gitmiş baklava kutusu yapıp ahlak dağıtıyor" dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İmamoğlu davasının canlı yayınlanması konusundaki açıklamalarıyla ilgili olarak Özel, "Meclis kapanmadan kanunu çıkaralım" çağrısı yaptı.

Özel'in konuşmasından satır başları:

"Dün büyük haksızlık yaşandığında miting kararı verdik ve sizinle birlikte olmaya karar verdik. Dediler ki bir günde o meydan dolmaz. Görüyor musun Zeydan Başkan 250 bin hemşehrin bu meydanda sana sahip çıkıyor.

19 Mart günü sabahın erken saatlerinde, bir gün önce 30 yıllık diplomasını iptal ettikleri İmamoğlu'nun kapısına dayananlar bir darbeye kalkıştılar. Öyle olunca darbenin hedef aldığı merkeze Saraçhane'ye gittik. 7 gün 7 gece... Biz vatandaşları Saraçhane'ye çağırınca metro ve vapurları kapattılar. Ekrem Başkan'a sahip çıktık, darbeyi geri püskürttük.

"BİRİLERİ CUMHURBAŞKANI'NI KANDIRMIŞ"

Bugün o darbeyi yapanlar sadece İstanbul ile yetinmediler. Adana, İzmir, Adıyaman ve Antalya'nın da iradesine göz diktiler. Zeydan Başkan'dan korkuyorlar. Bu akşam buradan onlara gösterelim dedik, darbeciler mi üstün, millet mi üstün?

Birileri Cumhurbaşkanı'nı kandırmış. 3 sağlam savcım, hakimim ve gizli tanığım var. Bunlarla bunları un ufak ederiz. Seçimleri alırız demiş. İş öyle değil, kazın ayağı öyle değil.

Zeydan Karalar, 67 yaşında ama 27 yaşından olandan hızlı koşan, çalışan, bütün gün Adana için çalışan bir evladınız. Ey Erdoğan bir adamın arkasında nikahını kıydığı 20 bin çift varsa sen onu yenemezsin.

"BOZUK TOHUM"

Zeydan Başkan'a 11 yıl geriye dönüp iftira atıyorlar. Bu adam mı yapmış yolsuzluk. Orada Melih Gökçek var, oğlu var bozuk tohum. Gitmiş baklava kutusu yapıp ahlak dağıtıyor. Senin kursağından geçen her lokmada şaibe var. Utanmadan bir de laf atıyor. Bozuk tohum 600 milyonluk villa yaptıracak, devlet memuru hanımın eşine yolsuzluk diyeceksin. Yazıklar olsun size.

DEVLET BAHÇELİ VE ERDOĞAN'A ÇAĞRI

Bahçeli dün çıkıp bu kadar uzun tutukluluk olmaz dedi. İddianameler yazılmalı, Özel'in dediği yapılmalıdır dedi. Devlet Bey böyle deyince Tayyip de ayrı düşmemek için 'İyi olur' deyip geçmiş. Meclis kapanmadan kanunu çıkaralım."