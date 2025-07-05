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CHP lideri Özel'den seçim çağrısı: "Eğer anketine güveniyorsan 2 Kasım Pazar günü getir sandığı"

Cumhuriyetçi Halk Partisi (CHP) Amasya'da ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ mitingi düzenledi. Amasya Anıt Meydanı’nda konuşan ve "Artık Türkiye bir yol ayrımındadır. Tüm siyaset tehdit altındadır" diyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Eğer anketine, partine güveniyorsan hodri meydan! 2 Kasım Pazar günü getir sandığı al boynunun ölçüsünü. Sandıktan, milletten, seçimden kaçma. Ben adayıma, Ekrem İmamoğlu'na güveniyorum. 2 Kasım Pazar Türkiye'nin kurtuluş günüdür" ifadelerine yer verdi.

CHP lideri Özel'den seçim çağrısı: "Eğer anketine güveniyorsan 2 Kasım Pazar günü getir sandığı"
Mustafa Fidan

CHP'nin ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ mitinglerinin bugünkü adresi Amasya oldu. Silivri'de tutuklu bulunan Ekrem İmamoğu'nun mektubunun da okunduğu mitingde konuşan CHP lideri Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek, "Eğer yaptırdığın ankete ve partine güveniyorsan, 2 Kasım pazar günü getir sandığı" ifadelerini kullandı.

Amasya Anıt Meydanı’ndaki mitingde konuşan Özel, şunları söyledi:

"BURAYA ADALET İÇİN ÖZGÜRLÜK İÇİN AMASYA'DAN GÜÇ ALMAYA GELDİK"

"Bugün buraya Amasya'dan güç almaya, cesaret almaya geldik. Bugün buraya özgürlükler için, adalet için Amasya'dan güç olmaya geldik. Buraya geldiğimde, hapsettikleri bir sonraki Cumhurbaşkanımız Ekrem İmamoğlu'nun resimleri karşıladı beni.

Aynı İstanbul gibi iradesi gasp edilmeye çalışılan, iradesine darbe yapılmaya çalışılan şehirler var. Bu yüzden bu akşam Amasya'daki mitingimizi Adıyaman izliyor, Antalya izliyor, Adana izliyor. Biriz, birlikteyiz, dayanışma içindeyiz."

CHP lideri Özel den seçim çağrısı: "Eğer anketine güveniyorsan 2 Kasım Pazar günü getir sandığı" 1

"ANKETİNE GÜVENİYORSAN 2 KASIM'DA GETİR SANDIĞI"

CHP lideri Özel, "Artık Türkiye bir yol ayrımındadır. Tüm siyaset tehdit altındadır" sözlerinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a erken seçim çağrısında bulunarak şu ifadeleri kullandı;

"Eğer anketine, partine güveniyorsan hodri meydan! 2 Kasım Pazar günü getir sandığı al boynunun ölçüsünü. Sandıktan, milletten, seçimden kaçma. Ben adayıma, Ekrem İmamoğlu'na güveniyorum. 2 Kasım Pazar Türkiye'nin kurtuluş günüdür"

"HALKIN GÖZÜNDEN DE GÖNLÜNDEN DE..."

Özel, sözlerine şöyle devam etti;

"Halkının gözünden ve gönlünden düşmüş bir iktidar var artık. Zirai don olayından sonra Amasya görmezden gelindi, sorunları görmezden gelindi. Amasyalı çiftçinin ihtiyaç duyduğu paranın 1333 katını belediyelerimize yaptıkları darbeler sonrası ekonomiyi dizginlemek için harcadılar."

CHP lideri Özel den seçim çağrısı: "Eğer anketine güveniyorsan 2 Kasım Pazar günü getir sandığı" 2

"Siz AK Partililerin toplum içine girdiklerini görüyor musunuz? Hiç çarşı pazar geziyorlar mı, halka hal hatır soruyorlar mı? Hayır! O zaman ne işleri var bunların iktidarda? Değiştirelim gitsin.

Şimdi hükümet var ama yok. İstifa etmek istese onay almak zorunda."

"ŞUNU GÖRDÜK Kİ MİLLET İRADESİNE SAHİP ÇIKIYOR"

"19 Mart'ta darbe girişimine kalkıştı. O günden beri insanları Saraçhane'ye çağırdık. Milyonlar geldi. Maltepe'ye çağırdık 2 milyon üzerinde insan geldi. Sonra çıktın Anadolu'yu şehir şehir dolaştık. Bugün geldik Amasya'ya. Şunu gördük ki millet iradesine sahip çıkıyor. "

CHP lideri Özel den seçim çağrısı: "Eğer anketine güveniyorsan 2 Kasım Pazar günü getir sandığı" 3

"BİR SUÇ MAKİNASI ÜZERİNDEN CHP'YE İFTİRA ATTILAR"

"Beleidye başkanlarımıza, parti mensuplarımıza Aziz İhsan Aktaş gibi savcının suç örgütü üyesi dedikleri isimlere iftira attırıp hapsettiler. Gidin bakın Aziz İhsan Aktaş gibi isimler kimlerle çalışmış, ne işler yapmış?

Yapılan iş ne yolsuzluk soruşturması ne de ortada yolsuzluk vardır. Bir suç makinası üzerinden CHP'ye iftira atmak vardır ortada yalnızca. Buna izin vermeyeceğiz. "

"OTOKRASİ Mİ DEMOKRASİ Mİ MÜCADELESİ"

Bu mücadele artık otokrasi mi demokrasi mi mücadelesidir. Herkes tarihteki yerini doğru almalıdır. Devletin onurlu ve şerefli savcılarını, bürokratlarını, siyasetçilerini tarihin doğru yerde durmaya, bu milletin iradesine sahip çıkmaya davet ediyorum.

Buradan büyük bir cesaret ve kararlılıkla şunu diyorum ki, başkanlarımıza kaşrı yapılanlar kanunsuzdur. İzmir'de Antalya'da İstanbul'da üstümüze geliyorlar. Sabahları şafak operasyonu, geceleri tutuklamalarınızla gelin. Gerçeği değiştiremeyeceksiniz."

"BİZ 47 YIL İKTİDAR OLAMADIK MİLLETE ÖF BİLE DEMEDİK"

"Biz 47 yıl iktidar olamadık, bu 47 yılda suçu hep kendimizde aradık. Asla milletin iradesine darbe yapmadık. Rakibimize darbe yapıldı, yanında biz durduk. Bunlar kazanınca iyiler, kaybedince millerin iradesine kafa tutuyorlar. 50 sene kaybetmişiz, 50 sene öf dememişiz, millete bir şey dememişiz."

"Gençler artık okuyorlar ama mülakatta torpil yoksa eleniyorlar. Artık Ak Parti milletin değil bir zümrenin partisidir. Tarlada ter döken işçinin, okulda dirsek çürüten öğrencinin emeklerine kapıların kapanmasına izin vermeyeceğiz."

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Amasya Özgür Özel CHP
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