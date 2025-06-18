CHP lideri Özel'e tokatlı saldırıda yeni gelişme! İddianame hazırlandı... Selçuk Tengioğlu için istenen ceza belli oldu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder’in cenaze töreninin ardından Atatürk Kültür Merkezi çıkışında tokatlı saldırıya uğramıştı.

3 SUÇTAN KAYDI OLAN TENGİOĞLU TUTUKLANMIŞTI

Yapılan saldırı sonrası art arda tepki açıklamaları gelirken, saldırıyı gerçekleştirenin Selçuk Tengioğlu olduğu belirlenmişti. Saldırıdan sonra 3 suçtan sabıka kaydı olduğu ortaya çıkan Tengioğlu çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

İDDİANAME HAZIRLANDI! TENGİOĞLU'NUN 4,5 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Tokatlı saldırı olayında yeni bir gelişme yaşandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e saldıran Selçuk Tengioğlu hakkında 'Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama' suçundan 2 yıl 3 aydan 4,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Habertürk'ten Ceylan Sever iddianamenin detaylarını da paylaştı. İddianamede; şüpheli Selçuk Tengioğlu’nun otelden ayrıldığı andan saldırıyı gerçekleştirdiği ana kadar tüm hareketlerini gösterir kamera kayıtlarını incelendiği ve dosyaya girdiği belirtildi. Söz konusu olay hakkında yapılan tüm incelemelerde şüphelinin herhangi bir suç örgütü veya terör örgütüyle irtibat ve iltisaklı olduğuna dair bir tespit yapılamadığı kaydedildi.

SALDIRIYA İŞTİRAK EDEN KİŞİ VE KİŞİLERE RASTLANMADI

Yine saldırganın eylemine iştirak eden kişi veya kişilerin bulunup bulunmadığına yönelik gerekli araştırmaların İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yapıldığı belirtilen iddianamede, bu kapsamda saldırgan Selçuk Tengioğlu’nun eylem öncesi tüm hesap hareketlerinin incelenmesi amacıyla Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı, (MASAK) ile gerekli yazışmaların yapıldığı ve hesap hareketlerinin detaylı olarak incelendiği kaydedildi. Ayrıca şüphelinin saldırı öncesi irtibat kurduğu kişi veya kişilerin tespit edilebilmesi amacıyla kullandığı tüm GSM hatları tespit edilerek 5 yıllık geçmişe dönük HTS verileri incelendi. Bu araştırmaların sonucunda da şüpheli Selçuk Tengioğlu’nun irtibat kurduğu veya ifadesinde bahsettiği tüm şahısların ifadelerinin alındığı vurgulandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in avukatının yazılı taleple araştırılmasını istediği tüm hususların araştırıldığı belirtildi. Şüpheli Selçul Tengioğlu hakkında düzenlenen HTS Analiz Raporu ve MASAK verilerinde saldırıya iştirak eden kişi veya kişilere yönelik bir veriye rastlanılamadığı kaydedildi.

SALDIRGANIN İFADESİ İDDİNAMEDE YER ALDI: "BİR ANLIK ÖFKEYLE GERÇEKLEŞTİRDİM"

İddianamede, “şüphelinin ifadesinde özetle; suçlamaları kabul ettiğini, olay günü Taksim meydanına gittiği esnada bir kalabalık gördüğünü, kalabalıktaki kişilerden Atatürk Kültür Merkezinde cenaze merasimi oluğunu öğrendiğini cenaze merasimine katılmak için alana giriş yaptığını ve beklediğini, o sırada müştekiyi gördüğünü ve söz konusu eylemi bir anlık öfkeyle gerçekleştirdiğini beyan ettiği” ifadelerine yer verildi.

Savcı, tüm dosya kapsamı bir bütün olarak değerlendirildiğinde; Saldırgan Selçuk Tengioğlu’nun isnat edilen eylemle ilgili olarak müşteki Özgür Özel'in Cumhuriyet Halk Partisinin halen Genel Başkanı olduğu ve aynı zamanda milletvekili sıfatına haiz olduğu, şüphelinin alınan ifadesi de dikkate alındığında söz konusu eylemi müştekinin gerçekleştirmiş olduğu kamu görevi nedeniyle gerçekleştirdiğinin sabit olduğu belirtildi. Bu nedenle şüphelinin “Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama” suçundan 2 yıl 3 aydan 4,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması talep edildi. İddianame Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.