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CHP lideri Özel kameralar önünde 'baba ocağına' davet etmişti! Gündem yaratan iddia... İnce'nin CHP rozeti takacağı tarih belli oldu

Dün CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce bir araya gelmişti. İkili yaptıkları görüşmenin ardından kameralar karşısına geçti ve Özel kamuoyu önğnde İnce'ye 'baba ocağına' davet etti. İnce'nin buna nasıl karşılık vereceği merak konusu olurken, gündem yaratacak bir iddia gündeme geldi. İnce'nin 24 Haziran'daki CHP grup toplantısında CHP rozeti takacağı öne sürüldü.

CHP lideri Özel kameralar önünde 'baba ocağına' davet etmişti! Gündem yaratan iddia... İnce'nin CHP rozeti takacağı tarih belli oldu
Melih Kadir Yılmaz

Son günlerde kulislerde Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin CHP'ye döneceği konuşuluyordu. Dün CHP lideri Özgür Özel ve İnce bir araya geldi.

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"BABA EVİNE DAVET NOKTASINDA BİR İKİ CÜMLE KURDUM"

Yapılan görüşmenin ardından Özel ve İnce açıklamalarda bulundu. Özel, "Sayın Muharrem İnce'yi ve Memleket Partisindeki arkadaşlarımızı baba evine davet noktasında bir iki cümle de kurdum. Bundan sonraki aşama kendi takdirleri olacak" demişti.

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"BİRLİKTELİKLERİ, ORTAK İYİYİ ÖNE ÇIKARMALIYIZ"

İnce de konu hakkında yaptığı açıklamada, "Bu zorlu süreçte, kişisel hırslarımızı değil ortak hayallerimizi düşünmek zorundayız; dargınlıkları bir kenara bırakıp, birliktelikleri, ortak iyiyi öne çıkarmalıyız" şekline konuştu ve kurmaylarıyla görüşeceğini ifade etti.

İNCE 24 HAZİRAN'DA CHP'YE GERİ DÖNECEK İDDİASI

Sözcü'nün haberine göre İnce, 24 Haziran Salı günü TBMM'de yapılacak olan CHP grup toplantısında rozet takarak CHP'ye geri dönecek.

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Anahtar Kelimeler:
Muharrem İnce Özgür Özel CHP Memleket Partisi
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