CHP lideri Özel kameralar önünde 'baba ocağına' davet etmişti! Gündem yaratan iddia... İnce'nin CHP rozeti takacağı tarih belli oldu

Son günlerde kulislerde Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin CHP'ye döneceği konuşuluyordu. Dün CHP lideri Özgür Özel ve İnce bir araya geldi.

"BABA EVİNE DAVET NOKTASINDA BİR İKİ CÜMLE KURDUM"

Yapılan görüşmenin ardından Özel ve İnce açıklamalarda bulundu. Özel, "Sayın Muharrem İnce'yi ve Memleket Partisindeki arkadaşlarımızı baba evine davet noktasında bir iki cümle de kurdum. Bundan sonraki aşama kendi takdirleri olacak" demişti.

"BİRLİKTELİKLERİ, ORTAK İYİYİ ÖNE ÇIKARMALIYIZ"

İnce de konu hakkında yaptığı açıklamada, "Bu zorlu süreçte, kişisel hırslarımızı değil ortak hayallerimizi düşünmek zorundayız; dargınlıkları bir kenara bırakıp, birliktelikleri, ortak iyiyi öne çıkarmalıyız" şekline konuştu ve kurmaylarıyla görüşeceğini ifade etti.

İNCE 24 HAZİRAN'DA CHP'YE GERİ DÖNECEK İDDİASI

Sözcü'nün haberine göre İnce, 24 Haziran Salı günü TBMM'de yapılacak olan CHP grup toplantısında rozet takarak CHP'ye geri dönecek.