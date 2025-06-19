CHP lideri Özel kameralar önünde 'baba ocağına' davet etmişti! Gündem yaratan iddia... İnce'nin CHP rozeti takacağı tarih belli oldu

Son günlerde kulislerde Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin CHP'ye döneceği konuşuluyordu. Dün CHP lideri Özgür Özel ve İnce bir araya geldi.
Yapılan görüşmenin ardından Özel ve İnce açıklamalarda bulundu. Özel, "Sayın Muharrem İnce'yi ve Memleket Partisindeki arkadaşlarımızı baba evine davet noktasında bir iki cümle de kurdum. Bundan sonraki aşama kendi takdirleri olacak" demişti.
İnce de konu hakkında yaptığı açıklamada, "Bu zorlu süreçte, kişisel hırslarımızı değil ortak hayallerimizi düşünmek zorundayız; dargınlıkları bir kenara bırakıp, birliktelikleri, ortak iyiyi öne çıkarmalıyız" şekline konuştu ve kurmaylarıyla görüşeceğini ifade etti.
Sözcü'nün haberine göre İnce, 24 Haziran Salı günü TBMM'de yapılacak olan CHP grup toplantısında rozet takarak CHP'ye geri dönecek.
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