HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

CHP lideri Özel, Süleyman Soylu'ya tazminat ödeyecek

İçişleri eski Bakanı Süleyman Soylu ile CHP lider Özgür Özel arasındaki dava sonuçlandı. Özel, "sahtekar" ifadesini kullandığı sosyal medya paylaşımından dolayı Soylu'ya 25 bin TL manevi tazminat ödeyecek. Bu miktar ise 27 Haziran 2022’den itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte ödenecek.

CHP lideri Özel, Süleyman Soylu'ya tazminat ödeyecek
Melih Kadir Yılmaz

İçişleri eski Bakanı Süleyman Soylu yaptığı bir sosyal medya paylaşımında, "Yalancılıktan kalpleri kararmış olanların dahi ateşini söndürür" ifadelerini kullanmıştı.

CHP lideri Özel, Süleyman Soylu ya tazminat ödeyecek 1

SERT SÖZLERLE YANIT VERMİŞTİ

Soylu'nun bu paylaşımı alıntılayan CHP lideri Özgür Özel ise "Yok be Süleyman… Senin gibi bir yalancının ateşini ne nehirler, ne denizler, ne de okyanuslar söndürür. Sen sen ol yalan bitmeden yine doğru konuşma e mi sakın şaşırtma bizi! Sahtekar Sülü" demişti.

CHP lideri Özel, Süleyman Soylu ya tazminat ödeyecek 2

Soylu bu sözlerin ardından kişilik haklarının zedelendiğini belirterek 1 milyon TL’lik manevi tazminat davası açmıştı. İstinaf mahkemesi kararında, 24 Haziran 2022 tarihli sosyal medya paylaşımındaki ifadelerin bir bütün olarak değerlendirildiği belirtildi. Kararda, söz konusu sözlerin ifade özgürlüğü ve değer yargısı kapsamında görülemeyeceği açıkça ifade edildi.

25 BİN TL'Yİ FAİZİYLE ÖDEYECEK

Mahkeme, siyasetçilere yönelik eleştiri sınırlarının geniş olduğuna dikkat çekmekle birlikte, somut olayda sert ve ağır eleştiri sınırlarının aşıldığını ve davacının kişilik haklarına saldırı niteliği bulunduğunu vurguladı. Bu nedenle davacı yararına manevi tazminata hükmedilmesi gerektiği kanaatine varıldı. Karara göre 25 bin TL manevi tazminat, 27 Haziran 2022’den itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte Özgür Özel tahsil edilerek Süleyman Soylu’ya ödenecek.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Böcek ailesinin ölümünde yeni gelişme: Tarih belli olduBöcek ailesinin ölümünde yeni gelişme: Tarih belli oldu
Skandal olayda yeni görüntüler ortaya çıktı: Hakime saldıran savcı karga tulumba götürülmüş! Skandal olayda yeni görüntüler ortaya çıktı: Hakime saldıran savcı karga tulumba götürülmüş!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel Süleyman Soylu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Belediye başkanından "O dudaklarını yerim" mesajı

Belediye başkanından "O dudaklarını yerim" mesajı

Meksika karıştı! Ordu ve çete arasında çatışma: "Sokağa çıkanı öldürürüz"

Meksika karıştı! Ordu ve çete arasında çatışma: "Sokağa çıkanı öldürürüz"

(Özet) Beşiktaş - Göztepe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Beşiktaş - Göztepe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Ramazan paylaşımı tepki çekti! Açıklama geldi

Ramazan paylaşımı tepki çekti! Açıklama geldi

Bugünden itibaren devrede! Hız sınırı 70 kilometreye düşürüldü

Bugünden itibaren devrede! Hız sınırı 70 kilometreye düşürüldü

Para transferinde 15 Mart itibarıyla yeni dönem

Para transferinde 15 Mart itibarıyla yeni dönem

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.