CHP lideri Özel, Süleyman Soylu'ya tazminat ödeyecek

İçişleri eski Bakanı Süleyman Soylu yaptığı bir sosyal medya paylaşımında, "Yalancılıktan kalpleri kararmış olanların dahi ateşini söndürür" ifadelerini kullanmıştı.

SERT SÖZLERLE YANIT VERMİŞTİ

Soylu'nun bu paylaşımı alıntılayan CHP lideri Özgür Özel ise "Yok be Süleyman… Senin gibi bir yalancının ateşini ne nehirler, ne denizler, ne de okyanuslar söndürür. Sen sen ol yalan bitmeden yine doğru konuşma e mi sakın şaşırtma bizi! Sahtekar Sülü" demişti.

Soylu bu sözlerin ardından kişilik haklarının zedelendiğini belirterek 1 milyon TL’lik manevi tazminat davası açmıştı. İstinaf mahkemesi kararında, 24 Haziran 2022 tarihli sosyal medya paylaşımındaki ifadelerin bir bütün olarak değerlendirildiği belirtildi. Kararda, söz konusu sözlerin ifade özgürlüğü ve değer yargısı kapsamında görülemeyeceği açıkça ifade edildi.

25 BİN TL'Yİ FAİZİYLE ÖDEYECEK

Mahkeme, siyasetçilere yönelik eleştiri sınırlarının geniş olduğuna dikkat çekmekle birlikte, somut olayda sert ve ağır eleştiri sınırlarının aşıldığını ve davacının kişilik haklarına saldırı niteliği bulunduğunu vurguladı. Bu nedenle davacı yararına manevi tazminata hükmedilmesi gerektiği kanaatine varıldı. Karara göre 25 bin TL manevi tazminat, 27 Haziran 2022’den itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte Özgür Özel tahsil edilerek Süleyman Soylu’ya ödenecek.