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CHP lideri Özel "Tüm Türkiye’ye ilan ve ifşa ederiz" diyerek görüntüleri paylaştı: "İşte Erdoğan, işte kayıt, işte kanıt!"

CHP lideri Özgür Özel, hükümetin Kanal İstanbul arazisinde yaptığı helikopter gezisinin görüntülerini paylaştı. Görüntülerde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yer alıyor. Görüntülerin Bakan Uraloğlu'nun resmi Youtube hesabından alındığı aktarıldı.

CHP lideri Özel "Tüm Türkiye’ye ilan ve ifşa ederiz" diyerek görüntüleri paylaştı: "İşte Erdoğan, işte kayıt, işte kanıt!"
Recep Demircan

CHP lideri Özgür Özel görüntüleri sosyal medya hesabından yayınladı. Özel'in yayınladığı görüntülerde Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sazlıdere Barajı çevresinde yapılması planlanan yapılarla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi veriyor.

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Özel'in açıklamasından satır başları:

"Tüm Türkiye’ye ilan ve ifşa ederiz ki:

'Kanal İstanbul gündemimizde yok' açıklamaları yalandır.

'Hükümet Kanal İstanbul’dan vazgeçti' ifadeleri tamamen aldanmadır, aldatmacadır.

19 Mart darbe girişiminin siyasi hedefi
İMAMOĞLU
Maddi hedefi
KANAL İSTANBUL’dur.

Tarih 27 Şubat 2025.

İşte Erdoğan, işte kayıt, işte kanıt!"

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Anahtar Kelimeler:
kanal istanbul Özgür Özel
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