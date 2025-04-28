CHP lideri Özel "Tüm Türkiye’ye ilan ve ifşa ederiz" diyerek görüntüleri paylaştı: "İşte Erdoğan, işte kayıt, işte kanıt!"

CHP lideri Özgür Özel görüntüleri sosyal medya hesabından yayınladı. Özel'in yayınladığı görüntülerde Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sazlıdere Barajı çevresinde yapılması planlanan yapılarla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi veriyor.

Özel'in açıklamasından satır başları:

"Tüm Türkiye’ye ilan ve ifşa ederiz ki:

'Kanal İstanbul gündemimizde yok' açıklamaları yalandır.

'Hükümet Kanal İstanbul’dan vazgeçti' ifadeleri tamamen aldanmadır, aldatmacadır.

19 Mart darbe girişiminin siyasi hedefi

İMAMOĞLU

Maddi hedefi

KANAL İSTANBUL’dur.

Tarih 27 Şubat 2025.

İşte Erdoğan, işte kayıt, işte kanıt!"