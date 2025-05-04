CHP lideri Özgür Özel Ankara'da partililere seslendi: "CHP böyle bir provokasyonla geri adım attırılacak bir parti değildir"

Sırrı Süreyya Önder'in cenaze töreninin ardından Atatürk Kültür Merkezi önünde saldırıya uğrayan CHP lideri Özgür Özel, akşam saatlerinde Ankara'ya geçti. Özel, destek için CHP Genel Merkezi önünde toplanan partililere gece saatlerinde hitap etti.

Özel'in konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Aslında buraya sözleşmiştik. Bir kez daha partinin önünün, etraftaki tüm yoları, tüm caddeleri 31 Mart'taki gibi doldurtmaya sözleşmiştik. Ama bugün o gün değil. Bir gün bir gece daha buraya geleceğiz. Burayı ve etrafındaki bütün yoları bir kez daha böyle tıklım tıklım dolduracağız. O seçimi biz kazanacağız."

"Bu sabah saat 6'da çıkıp İstanbul'a bir cenazeye, bir barış güvercinini uğurlamaya, Sırrı Süreyya Önder'i uğurlamaya gittik. Partimizin tarihsel tutumunu vurgulamaya, barışa kardeşliğe, çözüme olan inancımızı vurgulamaya. Ve bundan sonra Türkün Kürdün, alevi-sünninin kardeşliğine, hep birlikte omuz omuza Gazi Mustafa Kemal'in emanetine sahip çıkarak yarınlara yürümesine ve hep birlikte yürüdüğümüz onurlu yola sahip çıkmak için İstanbul'a gittik."

"CHP GERİ ADIM ATTIRILACAK BİR PARTİ DEĞİLDİR"

"Bugün orada hepimizin hiç istemediği bir olay yaşadık. Ama hiç dert etmeyin, marifet hiç ezilmemek bu dünyada ama biçimine getirirlerse güzel kokmak, Yunus misali, Sırrı misali, Ekrem gibi güzel kokmak. Marifet ezilmemek elbet ama punduna getirip de ezerlerse kötü kokmamak, güzel kokmak. Bugün 16 milyonun hizmeti için seçilmiş İmamoğlu, altı belediye başkanımız, arkadaşlarımız Silivri zindanındanlar. Onları ezemeye çalışıyorlar. Ama hiçbir kötü koku yok. Güzel kokuyorlar, güzel kokuyorlar."



"Bugün yapılan saldırıyı hiç kimseye mal etmiyorum. Bundan sonra herkes aklını başını alsın. CHP böyle bir provokasyonla geri adım attırılacak bir parti değildir. Bu ülkenin namuslu çalışkan insanları artık korkmayın. Kimse sizi ezemez, artık gün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinin 100 yıl sonra bir kez daha bu ülkeyi kurtarma, şaha kaldırma dönemidir. Kimse bizi korkutamaz. Biz korkuyu da, kaygıyı da, kuşkuyu da çok gerilerde bıraktık. Bu ülkeye hep birlikte sahip çıkacağız. Bizi ne katilleri ne güçleri, ne savcıları ne de bu ülkenin yarınlarına karşı kurdukları kumpasları durdurabilir."