HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Pendik'te hafriyat kamyonu binaya çarptı: 1 yaralı

İstanbul Pendik’te hafriyat kamyonu, iddiaya göre freninde meydana gelen sorun nedeniyle kontrolden çıkarak 6 katlı binaya çarptı. Kamyonun girdiği dükkân ile 1. kattaki dairede hasar meydana gelirken, araçtan atlayan sürücü yaralandı.

Pendik'te hafriyat kamyonu binaya çarptı: 1 yaralı

Kaza, saat 15.50 sıralarında Kurtköy Mahallesi Rabia Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, inşaat alanında hafriyat atığı yüklenen kamyon hareket ettiği sırada kontrolden çıktı. İddiaya göre freninde meydana gelen sorun nedeniyle ilerlemeye devam eden kamyondan sürücü atlarken, araç 6 katlı binaya dalarak giriş katındaki dükkâna girdi.

Pendik te hafriyat kamyonu binaya çarptı: 1 yaralı 1

HAFRİYAT KAMYONU BİNAYA ÇARPTI

Çarpmanın etkisiyle dükkânda hasar meydana gelirken, binanın 1. katındaki dairenin yatak odasının bir bölümü de zarar gördü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Pendik te hafriyat kamyonu binaya çarptı: 1 yaralı 2

1 KİŞİ YARALANDI

Bina yöneticisi Muhammet Ayyıldız, "Hafriyat kamyonu yukarıdaki inşaattan hafriyat aldığı sırada, hafriyatı yükledikten sonra freni patlıyor, bildiğim kadarıyla, dediklerine göre. Kamyon yükü aldıktan sonra freni patladığı için kayarak bizim binaya giriyor. O sırada şoför de atlıyor kamyondan. Şoför yaralandı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burası bu şekilde, binamız zarar gördü. Kamyon çıktıktan sonra daha detaylı bakılacak. Gördüğünüz gibi şu an zarar görmüş durumda. 1. kattaki dairede odanın bir kısmı gitmiş" dedi.

Kaza anı ise binadaki güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fransa'da eylemler birçok kentte sürüyor! 6 binden fazla gözaltıFransa'da eylemler birçok kentte sürüyor! 6 binden fazla gözaltı
Kontrolden çıkan TIR, tarlaya uçtu: 1 yaralıKontrolden çıkan TIR, tarlaya uçtu: 1 yaralı

Anahtar Kelimeler:
Pendik kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Esenyurt'da lise öğrencileri arasında büyük kavga! Çok sayıda ekip sevk edildi

Esenyurt'da lise öğrencileri arasında büyük kavga! Çok sayıda ekip sevk edildi

AK Partili eski vekilden ses getirecek 'fon krizi' çıkışı: Millet Reis'ten onu bekliyor

AK Partili eski vekilden ses getirecek 'fon krizi' çıkışı: Millet Reis'ten onu bekliyor

TFF, Vincenzo Montella ile yollarını ayırıyor! Arda Turan sürprizi!

TFF, Vincenzo Montella ile yollarını ayırıyor! Arda Turan sürprizi!

Kavak Yelleri’nin Deniz’i yıllar sonra o dizide ortaya çıktı!

Kavak Yelleri’nin Deniz’i yıllar sonra o dizide ortaya çıktı!

'Akın edecekler' Bir ile hızlı tren: 'İstanbul'da işi olan burada yaşar'

'Akın edecekler' Bir ile hızlı tren: 'İstanbul'da işi olan burada yaşar'

Bir şehir ona hazırlanıyor! Oteller doldu: Çevre illere taşacak

Bir şehir ona hazırlanıyor! Oteller doldu: Çevre illere taşacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.