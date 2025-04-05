CHP lideri Özgür Özel: "Bu bir ülkenin iç işi değildir"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisine dayanışma ziyaretinde bulunan Avrupa Sosyalist Partisi (PES) heyeti ve Sosyalist Enternasyonal Onursal Başkanı, eski Yunanistan Başbakanı George Papandreou ile görüştü. Görüşmenin ardından Özel ve Papandreou başkanlığındaki heyet ortak basın açıklaması yaptı. Özgür Özel, geçen hafta İstanbul Saraçhane'de yaşanan gelişmeler doğrultusunda Avrupa Sosyalist Partisi'nin İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaret ettiğini belirterek, "Bugün Türkiye'de yaşananlar ve yarın bizim buna karşılık yaptığımız Olağanüstü Kurultay, çünkü partimize de kayyım atamaya kalkmışlardı biliyorsunuz. Bu sefer de yine Avrupa Sosyalist Partisi'nden beş değerli yönetici, Alman Sosyal Demokrat Parti, Almanya’daki kardeş partimiz SPD’den dokuz değerli yönetici, milletvekili, Belçika Sosyalist Partisi, Bulgaristan Sosyalist Partisi, Hollanda İşçi Partisi, İtalya Demokrat Parti, İsveç Sosyal Demokrat Partisi ve Yunanistan Sosyalist Hareket PASOK'un değerli temsilcileri buradalar" dedi.

"HERKES DÖNÜP 'NE OLUYOR' DİYE BAKIYOR"

Heyetlerin dayanışma için geldiklerini vurgulayan Özel, "Türkiye'de yaşanan süreci çok yakından takip ediyorlar. Kendilerine özellikle meseleyi, teknik arkadaşlarımız hukuki ve siyasi boyutlarıyla ve ben 'Biz Türkiye'de neyle muhatabız' onları birinci elden aktarma imkanı bulduğum için çok mutluyum. Biliyorsunuz, ilk günler kolay değildi Avrupa için. Çünkü Ekrem Başkan'ın kişisel namusuna yolsuzluk, hırsızlık iftirası; partimize ve Ekrem Başkanımıza, belediye başkanlarımıza terör örgütünü destekleme iftirası varken, herkes bir dönüp 'Ne oluyor' diye bakıyor. Onlar büyük algı operasyonlarıyla bunu anlatmaya çalıştılar. Biz milletimizden, halkımızdan aldığımız güçle bir mücadele sürdürdük ve en sonunda biz de dünyaya konuştuk" ifadelerini kullandı.

"BU BİR ÜLKENİN İÇ İŞİ DEĞİLDİR"

Özel, sözlerine şöyle devam etti:

"Hatta ben Türkiye’nin uluslararası alanda Filistin konusundaki, Azerbaycan ile ilişkiler konusundaki, Rusya- Ukrayna arasındaki arabuluculuk rolü, tahıl koridoru, bu meselelerde Türkiye’nin doğru tezlerini tekrar ettiğim, ayrıştığım noktalarda da orada çok özenli bir dil kullandığımı hepsi biliyor. Ama bir ülkenin içişleri değildir o ülkede siz demokrasiyi rafa kaldırıyorsanız, seçilmiş belediye başkanının önce mazbatasını iptal ediyor, ikinci seçildiğinde onu hapse atıyorsanız. Hiçbir deliliniz olmadan, ağaç isimleri verdiğiniz gizli tanıklarla, meşeler, çınarlar konuşup iftira ediyorlar ve 16 milyon İstanbullunun üç kez üst üste seçtiği biri hapiste duruyorsa, bugün yerel seçim sandığını, yarın genel seçim sandığını hedef aldıysanız, bütün dünyanın ağzındaki özgür ve adil seçimi şimdiden ortadan kaldırıyorsanız, kendinizden sonraki cumhurbaşkanına darbe girişimi yapıyorsanız, cumhurbaşkanı adayını, rakibinizi ortadan kaldırıyorsanız bu bir ülkenin iç işi değildir."

Dayanışma ve kardeşlik beklediklerini ifade eden Özgür Özel, "Bu Suriye'deki tablo ve denklem üzerinden Erdoğan'ın burada yaptıklarını görmezden gelme meselesini hiç yakıştıramam, hele hele Sosyal İşçi Partisi'ne hiç yakıştıramayız. O yüzden ilişkilerimizin çok daha iyi olması için gayret gösteren dostlar burada. Onlara hem bunun için hem de burada bize yaptıkları inanılmaz ve partimin kurumsal olarak hiçbir zaman unutmayacağım, benim de kişisel olarak asla unutmayacağım bu önemli dayanışma için kendilerini bir kez daha yürekten teşekkür ediyorum. İyi ki buradasınız. İyi ki varsınız. Hep birlikte, daha demokratik ve barış içinde bir dünyada yaşamak için mücadeleye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır