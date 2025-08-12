HABER

CHP lideri Özgür Özel, Bahçeli’nin sözlerine yanıt verdi! “Baskı telefonları” diyerek sordu

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin İBB davaları hakkındaki çıkışına CHP lideri Özgür Özel’den yanıt geldi. Özgür Özel, Bahçeli ile zaman zaman tartıştıklarını ama mesajını son derece kıymetli bulduklarını söyledi. Özel ayrıca hem komisyon hakkında hem de Avukat Rezan Epözdemir’in gözaltına alınmasıyla ilgili de konuştu.

Rezan Epözdemir'in gözaltına alınmasıyla ilgili olarak baskı telefonları gittiğine yönelik iddialar hakkında da konuşan Özgür Özel, "AK Parti içerisinde büyük gruplar birbirine girmiş durumda" ifadelerini kullandı. Özgür Özel, Bahçeli'nin dünkü çıkışına da destek verdi. İşte Özgür Özel'in sözleri...

“Sayın Devlet Bahçeli ile zaman zaman tartışıyoruz ama mesajını son derece kıymetli biliyoruz. Zulme susmama kararını verdi. Devlet Bey’in açıklamalarından bizi haklı buldu demiyorum. Adli tatil bitince iddianame verilmeli.

REZAN EPÖZDEMİR AÇIKLAMASI! “BASKI TELEFONLARI GİDİYORSA…”

AK Parti içerisinde büyük gruplar birbirlerine girmiş durumda! Buradan Adalet Bakanına soruyorum Başsavcıya Avukat Rezan Epözdemir konusunda baskı gidiyorsa nasıl yargı bağımsız?”

KOMİSYON AÇIKLAMASI!

CHP lideri Özgür Özel, "18 kanun teklifi verdik. Komisyona dair endişeler ortadan kaldırılmadan bir süreç yürütülemez. CHP, milletten gizli herhangi bir pazarlığın yapılmaması için, kimseden bir şey saklanmaması için, şehit aileleri ve gazilerin üzülmemesi için meydanı kendi çıkarlarını düşünenlere bırakmamak için o komisyonda yer alıyor. O komisyonda sizlerin temsil edilmesi çok önemli. Komisyonda şehit ve gaziler temsil edilmeli, bu öneriyi getireceğiz" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel
