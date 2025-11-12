CHP lideri Özgür Özel'den 'Canlı yayın' çıkışı! 'Bahçeli'de destekliyor' diyerek teklif sundu

CHP lideri Özgür Özel, İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde yeni bir miting düzenledi. Sultanbeyli Kent Meydanı Atatürk Anıtı önünde düzenlenen mitingde Gürcistan'da düşen kargo uçağında şehit olan 20 asker anılarak başladı. Özel, mitingde dikkat çeken ifadelerde bulundu. Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar haberimizde.

"YARGILAMALARI CANLI YAYINLAYIN MİLLET HAKLIYI GÖRSÜN"

Özgür Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"O iddianame yazıldı, aylardır bekledik. 'Yazın şu iddianameyi de hem kendimizle hesaplaşalım hem de bu iddianamedeki haksızlıkları, yalanları yargılayalım' dedik. En son söyleyeceğimi başta söyleyeyim, varsa cesaretiniz yargılamaları TRT'de canlı yayınlayın. Millet haklıyı da görsün iftiracıyı da görsün.Devlet Bahçeli de buna destek veriyor. Bir tek onlardan ses çıkmıyor çünkü onlar bu davanın hukuki değil siyasi olduğunu, Ekrem Başkan'ın önünü kesmek için olduğunu, Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidardan uzaklaştırmak için olduğunu biliyorlar. Değilse Sayın Erdoğan hodri meydan canlı yayın istiyoruz!"

'SİYASİ AHLAK KANUNU' ÇIKIŞI

Var mısın sayın Erdoğan? Çıkaralım siyasi ahlak kanunu, kim haram yemiş, kim zenginleşmiş millet görsün! Bak burada ne var sayın Erdoğan? Burada Özgür'ün alyansı var. Benim, Ekrem Başkan'ın yüzükten geldiği noktada izah edemeyeceği bir şey yok. Ama sen o yüzüğün üzerine neler koydun be adam, onu anlat önce!

Millete itibar suikastı yapmak kolay. Kendinden bildiğin işi başkasına kara diye çalma. Otur oturduğun yerde.

"ÇINAR'LA ARALARI BOZULMUŞ"

İddianamede iddia şudur: Gizli tanıklar ilk başta üç taneydi. Bunların sayısını 15'e çıkarmışlar. Onlarca arkadaşımıza suçlamalarda iftiracıların söyledikleri var. İlk başlarda bir Çınar vardı, her iftirayı o atardı. Sonra bu Çınar'la araları bozulmuş, attığı yalanlar birbiriyle benzememiş. Bu Çınar 7. kata alınmamaya başlanmış, 6. katta intihara kalkışmış. Bütün adliye muhabirlerinin bildiği o olay Çınar'mış. Ondan almışlar, İlke diye gizli tanığa söyletmişler.

İddianamede kanıt yoktur iddia vardır. İddianameye bomboştur. Yıllardır 12 Eylül darbecilerinin acziyetine gülerdik... İddianamede İngiliz İstihbarat örgütüne M16 yazmış, MI6 yazacağına..."