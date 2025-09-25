CHP lideri Özgür Özel'den 'Demokrasi ittifakı' çıkışı! "Bu konuda keşke AK Parti ile de iş birliği yapsak"

Geçen günlerde CHP'nin eski Genel Başkanı Hikmet Çetin MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etmişti. Bu ziyaret kamuoyunda geniş yer bulurken, ittifak söylemleri gündem olmuştu.

Evrensel gazetesine gündeme dair değerlendirmelerde bulunan CHP lideri Özgür Özel bu konuya açıklık getirdi. Özel, "Hikmet Bey'in ifadeleri, ziyaretleri o anlamda biraz farklı yorumlandı. Kendisi de düzeltti. AK Parti ile MHP'nin bir iş birliği ve ittifakı var. Bizim MHP ile bir siyasi ittifak girişimimiz yok ama ‘Terörsüz Türkiye’ diye kendilerinin söyledikleri, bizim ‘Terörsüz ve demokratik Türkiye’ dediğimiz gibi, Kürt sorununun barışçıl yollardan çözülmesini de kapsayan, Türkiye'yi bir bütün olarak demokratikleştirme noktasında herkesle iş birliği yapabiliriz" dedi.

"BU KONUDA KEŞKE AK PARTİ İLE DE İŞ BİRLİĞİ YAPSAK"

Açıklamalarına devam eden Özel, "Bu konuda keşke AK Parti de bir noktaya gelse, AK Parti ile de iş birliği yapsak. MHP bu konuda adım atacaksa biz o konuda iş birliği yapabiliriz. Söylediğimiz bir siyasi ittifak değil, bir demokrasi ittifakı. MHP'yle bir siyasi ittifak kurmanın falan peşinde değiliz. Zaten aynı siyasetin partileri değiliz" şeklinde konuştu.

"YARGILAMAK İÇİN O İDDİANAMEYE İHTİYACIMIZ VAR"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmalarla ilgili de açıklamada bulunan Özel, iddianame konusuna vurgu yaptı ve henüz hazırlanmadığını belirterek "Çünkü artık yargılanmak değil, yargılamak için o iddianameye ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Özel süreçle ilgili duruşlarını da değerlendirdi ve "CHP’nin verdiği mücadeleden rahatsızlar. Ayrıca CHP bu yargı süreçlerinin çok kirlendiğini biliyor ve elinde bu konuda çok ciddi kanıtlar var. Hatta bir kısmını YSK’ye verdik. Şunu da söyleyeyim; artık iddianameyi bekliyoruz. İddianameyle birlikte biz yargılanmayı değil, yargılamayı bekliyoruz. O iddianameyi hazırlayanları yargılamak için bekliyoruz. Çünkü hem bir sürü iftiraları var, arkasında duramıyorlar. Hem servis ettikleri birçok iddia yalan çıktı ve elimizde bu sürecin çok kirlendiğine dair çok önemli belgeler var. Birkaçından bahsetmiştik. Mesela bazı avukatların gidip itirafçılara bazı şeyler söylediği, karşılığında birtakım paralar istedikleri… Bu konuda elimizde çok sayıda iddia ve delil mevcut. Ama iddianameyi bekliyoruz. Çünkü artık yargılanmak değil, yargılamak için o iddianameye ihtiyacımız var. Bir an önce ne dediklerini söylesinler, biz de ona göre o meseleyi tartışmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

"EN İYİ ŞEKİLDE BUNDAN SONRAKİ SÜRECİ GÖTÜRÜRÜZ"

Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptıkları telefon görüşmesine yönelik de konuşan Özel, "Kurultay davasıyla ilgili bir şey görüşmedim. Partinin önceki genel başkanına, kendisi takdir etmedikten sonra benim bu konuda gidip, görüşüp bir şey söylemem doğru değil. Kendisi en doğrusunu takdir eder zaten. Sayın Kılıçdaroğlu ile 21'inde yaptığımız olağanüstü kongreye davet etmek için görüşmüştüm. Orada da özel birtakım ve haklı gerekçelerini de ifade ederek, gelemeyeceğini söylemişti. Yine aramızda son derece saygılı, düzeyli bir görüşme geçti. Şunu da söyleyeyim, partide bir yarılma, bir kırılma yok; partide bir bütünleşme var. Bütün parti bir tarafta, saray yargısı da buna karşı hamleler yapıyor. Sonuç alamazlar bundan. Biz genel başkanımızla da en iyi şekilde bundan sonraki süreci götürürüz" dedi.

"KENDİ SEÇMENLERİ BİLE İNANMIYOR"

Kamuoyu ile iki anket paylaşan Özel, CHP'li belediyelere yönelik operasyonların hukuki olduğuna inanların oranının yüzde 25 olduğunu ifade etti ve "AK Parti ile MHP’nin kendi seçmenleri bile inanmıyor yani" şeklinde konuştu.

"VATANDAŞ CHP'YE SAHİP ÇIKIYOR"

Özel daha sonra ise "Beş anket geldi bu ay. Daha AK Parti'nin önde olduğu bir anket görmedik. Hatta CHP farkı biraz daha açtı. Her anket firması kendi yaptığı bir önceki ayki ankete göre CHP'nin farkı biraz daha açtığını gösteriyor. İnsanlar bu süreçlerin hukuki olduğuna gerçekten inansalar, bırakın yüzde 40'ları zorlamayı, parti baraj altında kalır. Kim yolsuzluğa, hırsızlığa, rüşvete ödül verir yani? Hiçbirimiz vermeyiz. Vatandaş, mağdur edilmeye çalışıldığı için ve saldırı altında olduğu için CHP'ye sahip çıkıyor. Kirli oyun planları geri tepti. Bütün anketler de onu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

"HAKAN FİDAN'IN CEVAP VERMESİ LAZIM"

ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili söylediği sözlere de tepki gösteren Özel, TELE 1'deki canlı yayında bu konu üzerinden Hakan Fidan'ı eleştirdi. Özel, "Bu Türkiye'ye saygısızlık. Erdoğan'ı istediğim kadar eleştireyim. Oradaki bulunduğu sıfat Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olduğu için dedim ki bu ne hadsizlik. Sen Türkiye Cumhurbaşkanına nasıl bu lafı nasıl ediyorsun. Kimin cevap vermesi lazım Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın. Ne dedi her zamanki gibi tık yok. Ama imkan olsa çeker bir Tiktok videosu. Ben o ana kadar konuşmamıştım, programım yoktu" dedi.