CHP lideri Özgür Özel'den gündem olacak sözler! "Gaziosmanpaşa Belediyesi'ne operasyonda sahte görüntü kullandılar"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gaziosmanpaşa'da vatandaşlara seslendi. Gaziosmanpaşa Belediyesi'ne yapılan operasyonla ilgili Özel, "Açık açık söylüyorum Tayyip Erdoğan, Ekrem Başkan'ı yenemeyeceği için, Gaziosmanpaşa'yı Hakan Başkan'ın elinden alamayacağı için darbe yapmıştır" dedi. Özel, operasyonla ilgili sahte görüntü kullanıldığını aktardı.

Özel'in konuşmasının satır başları şu şekilde;

Ne yaparlarsa yapsınlar ne Hakan Başkan'ı ne Ekrem Başkan'ı yenemeyecekler. Kötülük kaybedecek, iyilik kazanacak.

Çok basittir çok bilinir ama tekrar etmekte fayda var; kazanmak için 3 şeye ihtiyaç var; 1 ahlaki üstünlük, 2 psikolojik üstünlük 3 çoğunluk enerjisi. Bir bakın Hakan'ın babasının gözlerine, bakın anneme. Ahlaki üstünlük kimde görüyor musun Erdoğan? Elbette biz kazanacağız, haklıyız. Bunlar annemin gözyaşlarında boğulacaklar.

Hakan 37 yaşında genç bir siyasetçi. 7 sene önce bu meydanlarda bütün partilerin kurduğu stantlarda Hakan ve babasıyla beraber geziyordum ben. O zamanlar burası Ak Parti'nin kalesi. 1963'ten beri 12 tane seçim olmuş, bir tek 89'da kazanmışız. Ama kusuru Gaziosmanpaşa'da bulmamışız, kendimizde aramışız.

Hakan gibi bir ilçe başkanına siyasi yatırımı yapmışız, görevi vermişiz. Çalışmış, babasının hediyelik eşya dükkanında esnaflık yaparak büyümüş bir çocuk. Ticaret yapıyor. Şurada bir kişinin gözüne bakamayacağı, arkasında kötü konuşacağı bir hikaye bırakmamış. Aday olmuş, seçime girmiş, arkadaşının arabasıyla kampanya yapmış. Yoksul mahalleleri tek tek gezmiş. Sorunları bildiğini söylemiş, nasıl çözeceğini anlatmış. Seçim kampanyasına arkadaşlarının, partililerinin verdiği şahsi araçlarla kampanyayı götürmüş. Tıkandığı yerde eşinin kolundaki bileziği satmış, parti için kampanya yapmış

Seçim gecesi olmayacak şeyi başarmış. Bir bakmışlar seçimde o AK Parti'nin kalesi denilen yerde Hakan kardeşim bin farkla önde. Sandıkta çamur, ilçe seçim kurulunda çamur. Koca Hatay'da iki bin fark var. Bütün sandıklarda itiraz var. Birini saydırmayanlar, Gaziosmanpaşa'da 100 kere sandık saydırdılar. Günlerce saydırdılar bütün oylara bir daha baktılar ama Hakan'a mazbatayı vermek zorunda kaldılar.

İşte şimdi özellikle Gaziosmanpaşa'daki durumu bir açık anlatmak lazım. Bütün Türkiye'nin bilmesi lazım. Biz yeniden oyları sayarken, 1 Nisan sabahı önceki belediye başkanı, Aziz İhsan Aktaş denilen kişinin bir başvurusunu... 1 Nisan sabahı bir evrak yollamış. Belediye Meclisi'nde AK Parti-MHP çoğunluğu var. Evrak sisteme girmiş, Hakan mazbatayı alınca önünde görmüş. 'Bu ne?' demiş. Belediye Meclisi'nde Haziran ayında bu başvuru eski belediye başkanının belediye meclisine yolladığı Ak Parti ve MHP'li bütün belediye meclis üyelerinin de o y verdiği kararlar bu Aziz İhsan Aktaş'ın hepinizin bildiği benzin istasyonundaki yer ile ilgili karar çıkmış. Hakan'ın belediye başkanlığı döneminde başvuru yok, yapılan işlem yok. Meclis'e gitmiş, AKP-MHP'nin oylarıyla Meclis'ten geçmiş.

"HAKAN ALTI AY SONRA OLMUŞ BİTMİŞ İŞİN GÜYA RÜŞVETİNİ ALIYOR"

Tutukladıkları bu dosyada, bu Aziz İhsan'a Aktaş'a diyorlar ki 'iftira at, seni serbest bırakalım'. Ben dedim ki ya olacak iş mi? Aziz İhsan Aktaş, o dosyada suç örgütü lideri. Suç örgütü lideri itiraf ederse, örgütü o kurmuş, nasıl dışarı çıkar? Sen anlat, çünkü maksat Gaziosmanpaşa Belediyesi için kumpas kurmak ya. Aziz İhsan Aktaş demiş ki, 'Ben belediye başkanına şu kişi ortağım kanalıyla söyledim. Ortağım, bir aracı kullanarak belediye başkanına rüşvet verdi'. Ne zaman verdi? Olay olduktan altı ay sonra verdi. Başvuruyu başka belediyeye yapıyor. Sevki yapıyorlar. Ak Parti-MHP geçiriyor. Hakan altı ay sonra olmuş bitmiş işin güya rüşvetini alıyor.

Bu darbecilere buradan bu meydandan şunu söylemek istiyorum; Gaziosmanpaşa bir karar verdi pırıl pırıl bir evladını seçti. Ona bazdan kumpas kurupta bu genci ellerinden alırsanız, Gaziosmanpaşa buna cevap verecektir.

"ERDOĞAN KAZANAMADIĞI MAÇTAN SONRA 'TOPU KESECEĞİM' DİYOR"

AK Gençlik'e sesleniyorum; Bakın Tayyip Bey ile 23 yıldır maç yapıyoruz. 23 yılın sonunda geçen sene kaybetti, Hakan kazandı. Şimdi Tayyip Bey topu almış, sinirli sinirli eve doğru gidiyor. Sorun ona deyin ki; "Dede nereye gidiyorsun" Ey AK Gençlik, topu dededen alırsan belki 1 maç kaybedersin, 2 maç kaybedersin ama kendinin de partinin de gururunu kurtarırsın. Kazanamadığı maçtan sonra 'topu keseceğim' demek demokratlık değildir. Kazanınca sevinmek övünmek kolay, topu alıp kaçıyorsan demokrat değilsin. Darbecisin sen. Bu konuya dair son sözüm.

SAHTE GÖRÜNTÜ İDDİASI

Hakan'a sabahleyin operasyon yapmışlar bende izliyorum; TRT ve birçok yandaş kanal: Ekranda kocaman bir kasa içinden habire dolar çıkarıyorlar. Allah muhafaza bu insanları tanımasam ben de inanacağım. İçime kurt düştü hemen aradım İl Başkanımızı ve avukatlarımızı. Dedim ne olmuş? Dediler ki kasayı bir önceki Gaziosmanpaşa Belediyesi Başkanı koymuş. Kasada ne var? dedim. Ne var biliyor musunuz? Hard disk ve tutanak var. TRT'ye sordum neden bu görüntüleri kullanıyorsunuz? Stok video dediler. 'Eldekilerden kullandık kasa denilince' dediler. Aynı şeyi Ekrem Başkan'a da yaptılar. Bu dosyada bir şey olsa TRT'ye stok video yayınlatırlar mı? Bunlar sahtekar yalancı, her kelimesi iftira.

Açık açık söylüyorum Tayyip Erdoğan, Ekrem Başkan'ı yenemeyeceği için, Gaziosmanpaşa'yı Hakan Başkan'ın elinden alamayacağı için darbe yapmıştır.

Çok eski zamanlarda terör örgütlerine yapılan muamele gibi yaş sırasına ve boy sırasına göre dizdiler, kamerayı çalıştırdılar teker teker önlerinden geçirdiler. Arkadaşlarımızı itibarsızlaştırmaya çalıştılar. O görüntüler belki Türkiye'yi 60-80 yıl geriye götürmüştür. O görüntüdeki polis emir kulu ama o görüntüdeki talimatı kim verdiyse, kim istediyse, o videoyu çektirenlere bu millete burnunu yere sürttüreceğim.