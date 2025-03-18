CHP lideri Özgür Özel'den İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesinin ardından ilk açıklama: "İdari yargıdan döneceğine inanıyoruz"

İstanbul Üniversitesi, aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da olduğu 28 kişinin diplomasını iptal ettiğini duyurdu. Bu kararla birlikte, İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olamayacak. Kararın ardından CHP lideri Özgür Özel'den de ilk açıklama geldi.

Özel, "İmamoğlu'nun diplomasıyla ilgili iptal kararı yok hükmündedir. İdari yargıdan döneceğine inanıyoruz." dedi.

CHP OLAĞANÜSTÜ TOPLANACAK

Kararın ardından CHP Merkezi Yönetim Kurulu üyeleri, olağanüstü şekilde CHP Genel Merkezi’nde toplanacak. MYK toplantısı CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında gerçekleşecek.Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır