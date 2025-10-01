HABER

CHP lideri Özgür Özel'den 'KAAN' sözleri! "Sonuna kadar arkasındayız!"

CHP lideri Özgür Özel, yerli üretim KAAN uçağıyla ilgili önemli ifadelerde bulundu. Türk mühendisine ve işçisine güvenlerinin tam olduğunu vurguladığı açıklamasında Özel, "Milli gururumuz KAAN fotoğrafta bizim arkamızda, biz de sonuna kadar KAAN’ın arkasındayız!" dedi.

Doğukan Akbayır

CHP Genel Başkanı Özgür Özel sosyal medya hesabından milli savaş uçağı KAAN hakkında açıklamada bulundu. KAAN uçağının sonuna kadar arkasında olduğunu belirten Özel, "KAAN’ımız gücünü dışarıdan değil, milletimizden almaktadır." ifadelerinde bulundu.

CHP lideri Özgür Özel den KAAN sözleri! "Sonuna kadar arkasındayız!" 1

"SONUNA KADAR KAAN'IN ARKASINDAYIZ"

Özel'in paylaşımı şu şekilde:

"1973’de başlayan büyük yolculuk engeller ve zorluklarla dolu ama kritik hedefe ulaşmada Türk mühendisine ve işçisine güvenimiz tam.

KAAN’ımız gücünü dışarıdan değil, milletimizden almaktadır.

Milli gururumuz KAAN fotoğrafta bizim arkamızda, biz de sonuna kadar KAAN’ın arkasındayız!"

