HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

CHP lideri Özgür Özel'den kurultay davası açıklaması: "Bizi değil onları yıpratacağı açık"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel katıldığı canlı yayında dikkat çeken açıklamalar yaptı. "30 Haziran'da kurultayın iptal edilmesi durumunda ne yapılabilir?" sorusuna yanıt veren Özel, "Biz kayyumu partinin karşısından çevirdik. İBB'ye kayyum atamak için beklediler, onu geri püskürttük. Şimdi böyle bir şey yapmak isterlerse bizi değil onları yıpratacağı açık. " ifadelerini kullandı.

CHP lideri Özgür Özel'den kurultay davası açıklaması: "Bizi değil onları yıpratacağı açık"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV'de yayınlanan Rota programında gündeme ilişkin Sinem Fıstıkoğlu, Fikret Bila, İsmail Saymaz ve Kürşad Oğuz'un sorularını yanıtlıyor.

"BİZİ DEĞİL ONLARI YIPRATIR"

CHP lideri Özgür Özel, "30 Haziran'da kurultayın iptal edilmesi durumunda ne yapılabilir?" sorusuna Özgür Özel şu yanıtı verdi:
"Bu dava sonuç odaklı değil süreç odaklı bir dava. CHP'yi tartışılır tutmak ve bir gündem yaratmak önemli olan. Bu dava çok açık. İtiraz yolları bellidir, süreler bellidir ama bu biçimde bir yol izlemekteler. Bugün bir arkadaşımız yanlışlıkla gitmiş. Mahmut Tanal kendi aktivizmi ile gitmiş ama kararımız var söyledik de, o davayı takip etmiyoruz. Biz kayyumu partinin karşısından çevirdik. İBB'ye kayyum atamak için beklediler, onu geri püskürttük. Şimdi böyle bir şey yapmak isterlerse bizi değil onları yıpratacağı açık. Bu kadar CHP birlik ve beraberlik içinde ilerlerken, AK Parti ile farkı açıyorken cevabı en iyi CHP'liler verir zaten. Bana direnişi örgütlemek ve ona liderlik etmem gerekiyordu. Yaptım. Bana karşı bir saldırı olursa da sahip çıkması gerekenler yapması gerekenleri yapar. CHP'yi kimse MHP ile karıştırmasın. Düne kadar en ağır lafları söylediği AK Parti'nin baş destekçisi olacak, parti için mücadelenin faydalandığı bir durum olmaz. Kurucusu İsmet Paşa'nın dürüstlüğünden gelen, Bülent Ecevit'in cesaretinden gelen bir gelenekten geliyoruz. 47 yıldır toparlayamıyorduk kendimizi, Ecevit'ten sonra kendimize geliyoruz."

Ekran görüntüsü 2025-05-26 201328

"DEM PARTİ İMAMOĞLU'NA MESAFELİ Mİ DAVRANDI?"

"Sosyalist Enternasyonalde delegelere Free İmamoğlu dosyaları verildi. DEM Parti'nin özel durumu var. 3 delegesi ve iki eş genel başkan vardı. Eş genel başkanların önünde o yüzden yoktu. Bunu köpürtmek isteyenler var. "Muhalefet Ekrem İmamoğlu'na destek vermedi" demek istiyorlar. Amaç muhalefeti parçalaştırmak ve parçaları yalnızlaştırıp yok etmek"

Ekran görüntüsü 2025-05-26 212239

"MANSUR BEY HER GÖREVE LAYIK BİRİ"

"Mansur Bey benim gözümde her göreve layık biri. İşini de en iyi şekilde yapıyor. Bir yedek yok. Onu alır Adana'da Zeydan Karalar var. Muğla var Aydın var Eskişehir var. Ben sadece yokum bu süreçte. Kendime genel başkan olduğum gün bu hesapların içinde olmayacağıma söz verdim."

Ekran görüntüsü 2025-05-26 211146

ASGARİ ÜCRET ÇIKIŞI

"Emeğin başkentlerinden birinde "Ara zam hakkımız söke söke alırız" dedik. Bir şey taahhüt edip yapmazsan seçmen sana onun hesabını sorar. Mülakatı kaldıracağım dedi, kaldırmadı. Asgari ücret zam gördü. TÜİK'e göre yapılan zam 3 bin lirası gitti bile. Geçen seneden kötü duruma düşecekler. Temmuz'da ara zam yapması şarttır. Asgari ücret tespit komisyonu da antidemokratik. Perşembe günü DİSK'e gidiyoruz. Ardından TİS'e gidiyoruz. Cuma günü Hak-İş ve Türk-İş ile görüşeceğiz. Doğru rakamı tespit edeceğiz. Benim aklımdan bir rakam geçmiyor. İşi bilene soracağız. İşçinin de iş verenin de memnun olacağı bir ara zammı isteyeceğiz. Zammı ben yapacak değilim. Yapmazlarsa siyasi bedelini öderler."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Beton kemerin altında kalmışlardı! Doktorun eşinden acı haberBeton kemerin altında kalmışlardı! Doktorun eşinden acı haber
Hastaneye annesinin cenazesini almaya gidince hayatının şokunu yaşadıHastaneye annesinin cenazesini almaya gidince hayatının şokunu yaşadı

Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel CHP
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mengü'nün Kılıçdaroğlu iddialarına Avukat Epözdemir'den sert yanıt

Mengü'nün Kılıçdaroğlu iddialarına Avukat Epözdemir'den sert yanıt

İşte Fatma Zehra Kınık'a verilen ceza! Türkiye aylarca bu kazayı konuştu

İşte Fatma Zehra Kınık'a verilen ceza! Türkiye aylarca bu kazayı konuştu

Kurban pazarında polise saldırdılar, ortalık fena karıştı

Kurban pazarında polise saldırdılar, ortalık fena karıştı

17 günde 150 bin TL'lik kazancı onun için elinin tersiyle itti!

17 günde 150 bin TL'lik kazancı onun için elinin tersiyle itti!

İmamoğlu'ndan paylaşım! "Sorumlu hemen yanı başınızda"

İmamoğlu'ndan paylaşım! "Sorumlu hemen yanı başınızda"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.