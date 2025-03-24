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CHP lideri Özgür Özel’den Saraçhane’de boykot çağrısı! Espressolab ile başladı…

Jale Uslu Jale Uslu Muhabir
24.03.2025 22:20
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Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınıp sonrasında tutuklanmasıyla beraber CHP lideri Özgür Özel Saraçhane'deki meydanda toplanan kalabalığa konuştu. Özel, ön seçimde kullanılan oy sayısının 14 milyon 850 binin üzerinde olduğunu açıklamıştı. Özel, yeni açıklamasında tam sayı verdi. Öte yandan Özel, Espressolab için boykot çağrısı yaparak boykot edilmesi gereken firmaları da açıkladı.

CHP lideri Özgür Özel’den Saraçhane’de boykot çağrısı! Espressolab ile başladı…

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Saraçhane'de günlerdir vatandaşlar toplanıyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de her akşam yapılan buluşmada konuşma yapıyor. Özel 24 Mart akşamında da Saraçhane'deki meydanda toplanan kalabalığa seslendi.

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"İLKLERE İMZA ATIYORUZ"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Saraçhane'deki açıklamaları şu şekilde oldu:

"Dünya siyaset tarihine geçecek ilklere hep beraber imza atıyoruz. Vatandaşın dediği oluyorsa, kimin geleceğine ve gideceğine halk karar veriyorsa orada demokrasi vardır. Halk birilerinin yöneteceğine karar veriyor ama kimin gideceğine başkaları karar veriyorsa orada darbe vardır, faşizm vardır.

Demokrasiyi sandıktan ibaret görenler bir gerçeği göremediler şöyle düşündüler: Seçimi yaparız kazanırsak oyları teşekkür eder baş tacı eder millet arkamızda der geçer otururuz. Kazanamazsak bir kulp takarız bir iftira atarız milletin oturttuğunu indirir yerine kendimiz kuruluruz. 'Onların seçtiğinin değil benim atadığımın dönemi başlar' onların seçtiği kent lokantası yapar kreş yapar anne kart verir öğrencilere burs verir öğrenciye yurt yapar onların seçtiği fakirle öğrenciyle gençlerle uğraşır, benim atadığım 'ben helikopterden İstanbul'un üstünde uçarken hangi araziyi beğendiysem onu Katar şeyhine 'bunu şu şehre verelim' der. 'Bir Kanal İstanbul yaparım etrafını Katarlılara satarım.' Dört gökdelen aldığı şehre 256 gökdelen oturttu. Katarlılara söz verdi, hayali kanal İstanbul'du ama İstanbullular 2019'da buna 'dur' dediler. İstanbul'u Ekrem İmamoğlu'na verdiler. O gece sevindik bayram ettik ama sonra karşımızdakilerin ne kadar gözü dönmüş olduğunu hatırladık.

İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder. İşte bu yüzden Tayyip Bey Ekrem Bey'in adaylığından korkuyordu. Bak Erdoğan diyordun ki; ilk gün olur, ikinci gün durulur üçüncü gün unutulur. Ne diyor gençler? 'Bu daha başlangıç mücadeleye devam'

Köprüleri havaya kaldırıyorlar, ulaşımı aksatıyorlar. Galata'da şiddet var diyorlar. O talimatı verenleri uyarıyoruz. Aklınızı başınıza alın.

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BOYKOT ÇAĞRISI

Biz diyeceğiz ki biraz daha izleyeceğiz. Birazdan boykota gelip onların firmalarının adını söyleyeceğiz. Ama şimdi bakıyoruz bu gece ne yapacaklar diye… Parayı senden benden kazanan, seyircisi yüzde 70’i bizden olan o iki merkez kanal düşünedursun. Ben önemli şeyleri söylerken o kanallar verirlerse ne ala… Bu meydanı görürlerse görecekler, görmezlerse dibi görecekler dibi…

Bir daha Espressolab'tan kahve içmiyoruz. Kahvenin her türlüsünü severim… Türk Kahvesi, filtre kahve hepsini severim. Hangisini içerseniz için ama bunu sakın Espressolab’den içmeyin! Kampüste Espressolab’e uğramayacağız, kahvesini içmeyeceğiz. Merkez medyanın yöneticileri bir kahve alsınlar, konuşmanın sonuna kadar düşünüp taşınsınlar.

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TEK TEK BOYKOT LİSTESİNİ SAYDI!

Şimdi birincisi, herkes sabah kahvesini içiyor ama Espressolab'ın önünden bile geçmiyor. İkincisi, biliyorsunuz, kitap almak icap ettiğinde, insanın ayağı bazen, güzel de var yapıları, dükkanları, D&R’a gidiyor. Aman ha, D&R’a uğramıyorsunuz. İdefix diye bir şey artık yok. Demirören AVM var. Karşı kaldırımından geçin. Kilim Mobilya diye bir şey varmış. Bu parayı sizden kazanıyormuş. Bundan sonra kilime kim basıyorsa o sahip çıksın onlara. Evinize sokmayın. Gençler Ülker diyor. Bu da gençlerin talebidir. Benzin alınacaksa dünya kadar var ama Türk Petrolleri diye bir şey yok. Milangaz - Likitgaz... TGRT'nin İhlas Ev Aletleri'yle artık ısınmayın. Milli Piyango'dan, Misli.com'dan, iddaa.com’dan uzak durun. ETS'den sakın ha!

TOPLAM OY SAYISI: 15 MİLYON 497 BİN 957

CHP'nin pazar günü yaptığı ön seçimde 14 milyon 850 binin üzerinde oy kullanıldığını açıklamıştı. Açılmayan sandıklar da açıldı ve Özel kullanılan oy sayısını tam olarak açıkladı. Dayanışma oylarının 13 milyon 844 bin 70 olduğunu açıkladı. Toplam oy ise 15 milyon 497 bin 957."

"TARİHİ ADIM ADIYORUZ DİYEREK" AÇIKLADI

Ekrem başkan ve arkadaşlarımızı karalamaya çalışıyorlar. Bize diyorlar ki müfettiş şunu buldu yok, bunu buldu yok. Ne var gizli tanık var. İleride büyük kampanya başlatarak tutuksuz yargılanmasını talep edeceğiz ve Ekrem Bey meydan okuyor, biz meydan okuyoruz. Biz tarihi bir adım atıyoruz. Ekrem İmamoğlu'nun dosyasının TRT 1'den canlı yayınlanarak yargılanmasını istiyoruz.

24 Mart 2025
24 Mart 2025

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Ekrem İmamoğlu ekrem imamoğlu operasyonu
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