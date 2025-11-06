CHP lideri Özgür Özel'e 500 bin liralık manevi tazminat davası!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e dün açılan 'Cumhurbaşkanına hakaret' davasının ardından bugün de manevi tazminat davası açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ayrıca Adalet Bakan Yardımcılığı ve Eti Maden Yönetim Kurulu üyeliği dönemleri hakkında da kamuoyunu aydınlattı.

ÖZEL'E 500 BİN LİRALIK MANEVİ TAZMİNAT

Akın Gürlek, CHP lideri Özel hakkında 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

'HUZUR HAKKI' İDDİALARINA YANIT

Gürlek ayrıca Adalet Bakan Yardımcılığı döneminde Eti Maden Yönetim Kurulu üyeliği yaptığı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı döneminde ise herhangi bir gelir elde etmediğini, görevinden ayrıldıktan sonra da hiçbir toplantıya katılmadığını ve huzur hakkı almadığını belirtti.