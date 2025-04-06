CHP lideri Özgür Özel "Erdoğan'a sesleniyorum" diyerek çağrı yaptı: "İcazet alıp almadığını gözümüzün içine bakarak söyle"

CHP'de olağanüstü kurultay gerçekleşti. Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı seçildi. Kurultay sonrası Ankara'da miting yapıldı. ABB Başkanı Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılmasını istedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise "İmamoğlu'nun tutuklanmadan önce ABD'nin haberi vardı" şeklinde çıkan haberlerle ilgili konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen Özel, "ABD'den icazet alıp almadığını gözümüzün içine bakarak söyle" dedi.

Özel'in açıklamasından satır başları:

"19 MART DARBESİ BAŞARISIZ OLDU"

"Bir kara haftaya, CHP'ye kayyum, İBB'ye kayyum, İstanbul Barosu'na kayyum diye başlamışlardı. O hafta birileri gücünü geçmişte seçimden sandıktan alan sonra kimin kendisine oy verdiğini unutup, emekliyi, asgari ücretliyi, yoksulu unuttu.

15,5 milyon vatandaş dünyanın gündemine oturan bir iş başardı. O irada milletin iradesidir. 19 Mart darbesi başarısız olmuştur. Cuma günü CHP'ye kayyum atamaya da kalktılar.

CHP artık evlerde oturmayan sokaklardan çekinmeyen dinamik bir partidir. En sağdan en sola kadar her görüşten bu ülkenin birliğini savunan, bayrak ile sorunu olmayan herkesi yanımızda görüyoruz. Ve diyoruz ki: "Kurtuluş yok tek başına"

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SESLENDİ

15 Temmuz gecesinin mağduruyken şimdi 19 Mart darbesinin mimarı oldular. İmamoğlu tutuklanmadan önce telefon açtılar, okyanus ötesinden icazet aldılar. Darbenin planlayıcıları burada. Bu yaptıkları iş Erdoğan'a sesleniyorum. Milleten oy alan değil, darbeye kalkışan cuntaya kalkışan Erdoğan'a sesleniyorum. ABD'den icazet alıp almadığını gözümüzün içine bakarak söyle.

MEHMET ŞİMŞEK'E SERT SÖZLER

“Bir cunta vardır cuntanın Maliye Bakanı da, cuntanın mali ayağı da Türkiye’deki Bakan Mehmet Şimşek’tir. Bu adama kimse itibar etmesin. Ben bunu her söylediğimde açıklama yapıyor "MASAK raporları gizlidir" diye. Ey Mehmet Şimşek, bu raporları paldır küldür imzalatacak kimse bulmadığında nasıl baskı yaptığını bilmiyor muyuz? Madem ki bu MASAK sana bağlı bir kuruluş, 10-17 Mart arasında rapor yazmış; aralık, ocak, şubat, bütün yandaş kanallar, kalemler MASAK raporundan yalan yanlış bilgi verirken bir kez çıkıp 'Böyle bir rapor, görevlendirme yok' demiyorsun, bu yalancı, düzmece MASAK raporu için "Haberim yok" diyorsun. Yazıklar olsun sana be!

Burayı bile göremeyen NTV'yi ve onun sahibi Doğuş Grubu'nu sırtınızdan atmaya var mısınız? NTV, NTV Spor, sahibi Doğuş Grubu Günaydın ve Nusr-et et lokantaları... NTV'ye reklam verenleri takip ediyoruz. NTV'ye reklam veren dikkatli versin. Türkiye'de bu arabaları en çok satın alan bizleriz. Bundan sonra Audi'ye, Skoda'ya, Volkswagen'i... Yenisi almıyoruz."

MANSUR YAVAŞ: "HİÇBİRİMİZ TUTUKLANMAKTAN KORKMUYORUZ"

ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın açıklamasından satır başları:

"Benim önerim şu sayın Bakanlarımız bırakın marketleri lütfen pazara çıkın. Bağımsız yargı istiyoruz, adalet istiyoruz. Hiçbirimiz tutuklanmaktan korkmuyoruz.

"EKREM BAŞKANI SERBEST BIRAKIN"

İmamoğlu içeride önce diploma iptal ediliyor sonra gözaltına alınıyor. Bunların hepsi gözdağı vermek için. Ekrem Başkanı serbest bırakın. Mahir Polat'ı serbest bırakın. Ümit Özdağ'ı ya yargılayın ya serbest bırakın.

Ekrem İmamoğlu'nun davası TRT'de yayınlansın. Suçu varsa tüm millet görsün."