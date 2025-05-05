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CHP lideri Özgür Özel'in kızı İpek Özel'i sosyal medya üzerinden tehdit etmişti! Trabzon'da yakalandı

Sırrı Süreyya Önder için AKM'de düzenlenen törenin ardından fiziki saldırıya uğrayan CHP lideri Özgür Özel'in kızı İpek Özel, saldırgan Selçuk Tengioğlu adına açılan sahte hesapla tehdit edildi. Tehditlerde İpek Özel’in adıyla birlikte ev adresi de paylaşıldı. Tepki çeken olayın ardından İpek Özel'i sosyal medya üzerinden tehdit eden kişi Trabzon'da yakalanarak gözaltına alındı.

CHP lideri Özgür Özel'in kızı İpek Özel'i sosyal medya üzerinden tehdit etmişti! Trabzon'da yakalandı

CHP lideri Özgür Özel'e AKM önünde fiziki saldırıda bulunan, 2 evladını öldürdüğü için 16 yıl cezaevinde kaldığı da ortaya çıkan Selçuk Tengioğlu adına açılan sahte bir hesaptan yapılan paylaşım büyük tepki çekti.

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ADRESİ DE PAYLAŞIP TEHDİT ETTİ

Sosyal medyada 'selcuktengioglu' kullanıcı ismiyle yapılan paylaşımlarda, Özel’in kendisine ve ailesine tehdit içerikli mesajlar paylaşıldı.
Paylaşımların birinde Özgür Özel’in kızının olduğunu söylediği bir adresi de paylaşıp “Kızım İpek… üzülerek söylemekteyim ki Özgür Özel kızın İpek özelim de yani her şeyiniz bende var… özel bakalım çocukların da senin kadar şanslı mı bakalım… bu gece hazır ol. Bu filmin sonu sizin sonunuz mezarlıkta olur" ifadelerini yazdı.

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"TİTİZLİKTE TAKİP EDİLİYOR"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e yapılan menfur saldırı sonrası sosyal medyada provokatif paylaşım yapanlar, sanal devriyelerimiz tarafından titizlikle takip ediliyor. Milletimizin huzurunu ve birliğini hedef alan her girişimde olduğu gibi, bu olayla ilgili de suç teşkil eden paylaşım yapanları tek tek tespit edip adalete teslim edeceğiz" açıklamasını yapmıştı.

YAKALANDI

Bu gelişmelerin ardından İpek Özel'i sosyal medya üzerinden tehdit eden kişi Trabzon'da yakalandı.
Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel Selçuk Tengioğlu
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