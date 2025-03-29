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  4. CHP lideri Özgür Özel: "Öğleden sonra ilk iş Silivri'deyim"

CHP lideri Özgür Özel: "Öğleden sonra ilk iş Silivri'deyim"

29.03.2025 22:51
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Maltepe'deki mitingin ardından Trabzon'a gitti. Özel yaptığı paylaşımda, "Şimdi Trabzon'dayım yarın öğleden sonra ilk iş Silivri'deyim. Bayramı bu millete zehir etmeyin. Pırlanta gibi çocuklarımızı, gençlerimizi bayram arifesinde derhal serbest bırakın." ifadelerini kullandı.

CHP lideri Özgür Özel: "Öğleden sonra ilk iş Silivri'deyim"

CHP lideri Özgür Özel X hesabından bir paylaşım yaptı. Özel paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"YARIN İLK İŞ SİLİVRİ'DEYİM"

"Bayramda çocukların yeri adliyeler, cezaevleri değil sevdiklerinin yanıdır. 1 gün bile yatarı olmayan suçlamalarla tutuklama kararı vermek gençleri bayramda toplama kampına dönüştürdüğünüz cezaevlerinde tutmak sizin gerçek yüzünüzü gösteriyor.
Sırf Ekrem İmamoğlu ile yarışmaktan korktuğunuz için bu ülkenin geleceği olan gençlerimize, anne babalara zulmetmeyin. Bayramı bu millete zehir etmeyin. Pırlanta gibi çocuklarımızı, gençlerimizi bayram arifesinde derhal serbest bırakın. Rakibiniz biziz. Cesaretiniz varsa gelin bizimle sandıkta yarışın! Kararı millet versin. Şimdi Trabzon'dayım yarın öğleden sonra ilk iş Silivri'deyim."

Ekrem İmamoğlu Operasyonu
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Özgür Özel
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