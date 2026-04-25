CHP lideri Özgür Özel: "Önce seçim sandığı sonra..."

CHP’li belediye başkanları, belediyelere yönelik operasyonlara karşı izlenecek yol haritasını belirlemek üzere CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında Ankara’da toplandı. Beş ayrı oturumda yapılacak görüşmelerde siyasi ve hukuki adımlar ele alındı.

CHP’li belediyelere yönelik operasyonların siyasi olduğunu savunan Özel, yeni bir hukukçu heyetiyle farklı bir çalışma başlattıklarını açıkladı.

"YEPYENİ BİR İŞ YAPIYORUZ"

Özel, CHP’li belediyelere yönelik soruşturma ve operasyonlara karşı hukuki mücadelenin daha güçlü sürdürüleceğini belirtti. Özel, yeni çalışmayı şu sözlerle duyurdu:

"Yarın bu akşam, yarın, yarın akşam pazartesi günkü parti meclisine yerel yönetimlerden sizin her birinizin önerileri, talepleri, parlak fikirleri, gördüğü varsa aksaklıklar, düzeltilmesi gereken hususlar hepsi alınıp parti meclisinde MYK'da çalışılacak. Ama çok daha keskin bir hukuki mücadele verileceği Mansur Başkan ifade etti. Bunun yanında bir yeni büyük hukukçu heyetiyle yepyeni bir iş yapıyoruz. Bunu hukuk tanımayanlara, kanun tanımayanlara, vicdanı olmayanlara ipten kazıktan kopmuş insanların üzerine haksızca gelen, saldıran herkese müjdelerim. Bir sandık olacak, bir sandığımız olacak.”

"SANDIK EN GEÇ 2028 HAZİRANI'NDA AÇILACAK"

Özel, kurulacak heyetin iftira ve haksızlık iddialarına ilişkin başvuruları kayıt altına alacağını söyledi. Özel, bu süreci de şu sözlerle anlattı:

“Hukukçular yazıp yazıp sandığa atacaklar, çünkü bizim şimdi hukukçular yazıp yazıp savcılığa götürüyorlar, mahkemelere veriyorlar. Diyorlar ki, "Şu yalan, bu iftira, bu manşet tamamen haysiyet cellatlığı, burada söylenen lafın şeyi yok, tazminat, düzeltme, tekzip, bilmem ne." Kovuşturmaya gerek yoktur. "Tamam ben biraz bakarım, aradım bulamadım, tebligat yapamadım." Bunlar da diyor ki, yanıma kalacak, yanıma kalacak. Şimdi bir kuvvetli hukukçu heyeti yazacak, sandığa atacak, yazacak, sandığa atacak. Sandık en geç 2028'in Haziran'ında açılacak.”

"ÖNCE SEÇİM SANDIĞI AÇILACAK..."

Özel, seçim sonrasında bu dosyaların gündeme getirileceğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Ne zaman seçim sandığı açılacak, trollerin, haksız tutuklama isteyen savcıların 200 tane üniversite öğrencisini vizesinden, edenin, iki bayramı içeride geçirtenin bütün yaz onları Silivri'de perişan edip aileleriyle bir bugün tutuklanmalarına gerek yoktu, tutuklayan yanlış yapmış deniyor ya, o tutuklamayı isteyen savcıya, o tutuklamayı veren hakime, o çocukları hedef gösteren trollere o günden bugüne Ekrem Başkan ya da tüm belediye başkanlarımız hakkında, partimiz hakkında yalandan tweetleri atanlara, akşam televizyonlarda o yalanları tartışanlara paçavralara basıp hepimize iftira atanlara müjde ederim ki önce seçim sandığı açılacak, sonra sizin çeyiz sandığınız açılacak. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım.”

MANSUR YAVAŞ'TAN MELİH GÖKÇEK İDDİASI: "ZAMAN AŞIMINA UĞRASIN DİYE BEKLİYORLAR"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş:

"Siz bu ülkede Melih Gökçek ve ailesini yargılamadan asla hukuktan bahsedemezsiniz. Verdiğimiz dosyalar ortada. O da yetmedi, geçtiğimiz günlerde Danıştay’dan oy birliği ile Gökçek’in yargılanması kararı çıktı.Hâlâ belediyeye müfettiş gelmedi. Bazı dosyalar var, zaman aşımına uğrasın diye bekliyorlar.

Sayın Erdoğan, 1994’te seçildikten sonra Ekrem Başkan’a yapılan suçlamaların çok daha ağırları kendisine yapıldı. Ama kendisi 1 gün bile tutuklanmadı. Belediye Meclisi’nde de çoğunluğu yoktu ama Meclis üyeleri, “İstanbul halkı Refah Partisi’ni seçti” deyip Refah Partisi’nin gösterdiği adayı seçti. O günkü olgunluk bugün yok.

"YEREL DEMOKRASİYE KAST EDİLİYOR"

Bugün Yeniden Refah Partili, Saadet Partili kim varsa transfer ediliyor. Onlarda da neredeyse belediye kalmadı. Yerel demokrasiye kast ediliyor. Yerel demokrasi olmadan demokrasi olmaz.