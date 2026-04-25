Eskişehir’de otomobil scooter’a çarptı

Eskişehir’de otomobil ile scooterin çarpışması sonucu meydana gelen kazada scooter sürücüsü hafif yaralandı.

Olay, Odunpazarı ilçesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde seyir halinde olan bir otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen 17 yaşındaki genç kızın idaresindeki scooter’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen genç kız hafif yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşların ve otomobil sürücüsünün ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralı genç kız, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Scooter sürücüsü genç kızın genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



