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  4. CHP Milletvekili Nail Çiler kaza geçirdi!

CHP Milletvekili Nail Çiler kaza geçirdi!

03.03.2025 19:57
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CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler'in içinde bulunduğu otomobil, TEM Otoyolu'nda kaza yaptı. Milletvekili kazayı yara almadan atlattı.

CHP Milletvekili Nail Çiler kaza geçirdi!

Kocaeli'de, TEM yolunda CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler'in de içerisinde bulunduğu otomobil, iki araçla kazaya karıştı. Çiler, kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında TEM yolunun Körfez ilçesi geçişi Yeniyalı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne gitmekte olan, CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler’in de içerisinde bulunduğu otomobil, aynı istikamette ilerleyen 2 araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda hasar oluşurken, Nail Çiler ve diğer araçtakiler kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekibinin çalışmasının ardından Nail Çiler, aracıyla yola devam etti.

(DHA)
Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Milletvekili CHP tem
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