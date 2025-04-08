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CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı için iptal başvurusu! Canlı yayında detayları açıkladı

CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı geçtiğimiz pazar yapılmış ve Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı seçilmişti. Kurultayın iptali için YSK'ya başvuru yapıldığı aktarıldı. Gazeteci Nuray Başaran katıldığı canlı yayında detayları açıkladı.

CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı için iptal başvurusu! Canlı yayında detayları açıkladı
Recep Demircan

İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında Ekrem İmamoğlu tutuklanmış ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kayyum iddialarıyla ilgili yaptığı açıklamada olağanüstü kurultay kararı alınmıştı.

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YSK'YA BAŞVURU

6 Nisan'da yapılan kurultayda tek aday olan Özgür Özel, yeniden CHP Genel Başkanı seçilmişti. CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali için Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) başvuru yapıldığı aktarıldı.

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CANLI YAYINDA AÇIKLADI

TGRT Haber'de yayımlanan programa katılan gazeteci Nuray Başaran, YSK'ya yapılan 4 sayfalık itiraz dilekçesini yayımladı.

Başaran şunları kaydetti:

"Olağanüstü kongrelerde itiraz için 48 saatlik süre vardır. Bu sürede YSK’ya yapılan başvurunun ciddi gerekçelere dayandığı iddia ediliyor.

CHP'li akademisyen Kemal Çiftçili 48 saat içinde olağanüstü kongrenin iptali için dilekçe verdi. Dilekçede 'kanuna karşı hile yapıldı, antidemokratik şekilde oldu bittiye getirildi, fiziksel engellemelerle aday olamadık' deniyor. Aynı zamanda seçme ve seçilme hakkımı elimizden alındı denilerek, kayyım atanacak diye kanuna karşı hile yapıldığı belirtiliyor. Her şeyden öte Berhan Şimşek'in nasıl aday yapılmadığı da dilekçede yer alıyor."

08 Nisan 2025
08 Nisan 2025

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