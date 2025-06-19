CHP'nin 81 il başkanı Genel Merkez'de basın açıklaması yaptı

Genel Merkez’imizde bir araya gelen Cumhuriyetçi Harekete Partisi (CHP) 81 İl Başkanımız ortak basın açıklaması yaptı. Yapılan açıklamada, yargının alacağı kayyum gibi kararlarda yargı kararını değil, CHP Genel Başkanı Özgür Özel yönetiminin talimatlarını yerine getirileceği belirtildi.

"CUMHURİYETÇİ HALK PARTİSİ, KONGRE VE KURULTAYLAR PARTİSİDİR"

CHP Genel Merkezi'nde yapılan basın açılamasında şu ifadeler kullanıldı;

"Cumhuriyetçi Halk Partisi, kongre ve kurultaylar partisidir. CHP aynı zamanda örgüt ve kadro partisidir. Halkın içerisinden yetişmiş kişilerin söz hakkı sahibi olduğu bir partidir. CHP, iktidarın dizayn edeceği bir parti değildir. CHP, yargı kararlarıyla, şantajlarla yola getirilmeye çalışılacak parti değildir.

Her hafta meydanlardan yükselen ses, halkın azminin sesidiri. Bizler de CHP örgütleri olarak halkın istek ve değerleriyle ters düşmeyeceğimizi bildiririz.

"BİRLİKTE EL ELE, OMUZ OMUZA HAREKET EDELİM"

Butlan ve kayyum tartışmalarına karşı önceki dönem Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na, önceki dönem genel başkanlarımıza ve milletvekillerimize çağrımızdır. Birlikte el ele, omuz omuza hareket edelim.



"YARGININ KAYYUM KARARLARINI KABUL ETMEYECEĞİZ"

23 yılın sonunda tükenen AK Parti'nin yerine halkın iktidarını kurmak zorunludur. İktidarın güdümünde siyasallaşmış yargının aparatları, adına ister kayyum desinler ister başka şey, 81 il başkanımız bu kararları kabul etmeyecek, yok sayacak.

"ÜZERİMİZE DÜŞEN GÖREV CHP'Yİ İKTİDARA TAŞIMAKTIR"

Olağanüstü kurultay iradesine saygı duyacağız. Bu irade ile 81 il başkanı olarak kayyum tartışmalarına karşı, önceki dönem başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu'na, önceki dönem sayın milletvekillerimize, partimizde görev yapan vekillerimize çağrımızdır. Ülkemizin ikinci kurtuluş savaşı şu günlerde, üzerimize düşen görev CHP'yi iktidara taşımaktır. El ele omuz omuz hareket etmeliyiz.