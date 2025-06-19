HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika

CHP'nin 81 il başkanı Genel Merkez'de basın açıklaması yaptı

Cumhuriyetçi Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi'nde bir araya gelen CHP'nin 81 il teşkilatı başkanı, ortak açılama yaptı. 81 İl Yönetimi, butlan ya da kayyum durumunda yargı kararını tanımayacağını ve Özgür Özel yönetiminin talimatlarını yerine getireceğini açıkladı.

CHP'nin 81 il başkanı Genel Merkez'de basın açıklaması yaptı
Mustafa Fidan

Genel Merkez’imizde bir araya gelen Cumhuriyetçi Harekete Partisi (CHP) 81 İl Başkanımız ortak basın açıklaması yaptı. Yapılan açıklamada, yargının alacağı kayyum gibi kararlarda yargı kararını değil, CHP Genel Başkanı Özgür Özel yönetiminin talimatlarını yerine getirileceği belirtildi.

"CUMHURİYETÇİ HALK PARTİSİ, KONGRE VE KURULTAYLAR PARTİSİDİR"

CHP Genel Merkezi'nde yapılan basın açılamasında şu ifadeler kullanıldı;

"Cumhuriyetçi Halk Partisi, kongre ve kurultaylar partisidir. CHP aynı zamanda örgüt ve kadro partisidir. Halkın içerisinden yetişmiş kişilerin söz hakkı sahibi olduğu bir partidir. CHP, iktidarın dizayn edeceği bir parti değildir. CHP, yargı kararlarıyla, şantajlarla yola getirilmeye çalışılacak parti değildir.

Her hafta meydanlardan yükselen ses, halkın azminin sesidiri. Bizler de CHP örgütleri olarak halkın istek ve değerleriyle ters düşmeyeceğimizi bildiririz.

"BİRLİKTE EL ELE, OMUZ OMUZA HAREKET EDELİM"

Butlan ve kayyum tartışmalarına karşı önceki dönem Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na, önceki dönem genel başkanlarımıza ve milletvekillerimize çağrımızdır. Birlikte el ele, omuz omuza hareket edelim.
gkn

"YARGININ KAYYUM KARARLARINI KABUL ETMEYECEĞİZ"

23 yılın sonunda tükenen AK Parti'nin yerine halkın iktidarını kurmak zorunludur. İktidarın güdümünde siyasallaşmış yargının aparatları, adına ister kayyum desinler ister başka şey, 81 il başkanımız bu kararları kabul etmeyecek, yok sayacak.

"ÜZERİMİZE DÜŞEN GÖREV CHP'Yİ İKTİDARA TAŞIMAKTIR"

Olağanüstü kurultay iradesine saygı duyacağız. Bu irade ile 81 il başkanı olarak kayyum tartışmalarına karşı, önceki dönem başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu'na, önceki dönem sayın milletvekillerimize, partimizde görev yapan vekillerimize çağrımızdır. Ülkemizin ikinci kurtuluş savaşı şu günlerde, üzerimize düşen görev CHP'yi iktidara taşımaktır. El ele omuz omuz hareket etmeliyiz.

19 Haziran 2025
19 Haziran 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Drift atan sürücüye ceza yağdıDrift atan sürücüye ceza yağdı
Koreli fenomeni bezdiren ısrara incelemeKoreli fenomeni bezdiren ısrara inceleme
Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel CHP kayyum chp genel başkanı siyaset
En Çok Okunan Haberler
57 milyon TL ikramiyeyi tek kuponla kazandı!

57 milyon TL ikramiyeyi tek kuponla kazandı!

İsrail basınından çarpıcı iddia: "ABD ve İran..."

İsrail basınından çarpıcı iddia: "ABD ve İran..."

Türkiye'nin akaryakıt devi yabancılara satılıyor! 300'den fazla istasyonu bulunuyordu

Türkiye'nin akaryakıt devi yabancılara satılıyor! 300'den fazla istasyonu bulunuyordu

Cinayeti oğlunun üzerine attı! Akılalmaz savunma: "İnternette müstehcen görüntülerini izledim"

Cinayeti oğlunun üzerine attı! Akılalmaz savunma: "İnternette müstehcen görüntülerini izledim"

Türkiye Muğla’nın ilçelerinde çekilen skandal görüntüleri konuşuyor!

Türkiye Muğla’nın ilçelerinde çekilen skandal görüntüleri konuşuyor!

4 kişi hayatını kaybetti! Uyarılar geldi...

4 kişi hayatını kaybetti! Uyarılar geldi...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.