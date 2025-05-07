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CHP'nin Beyazıt'taki mitingi öncesi güvenlik araması yapıldı

CHP bugün İstanbul Beyazıt Meydanında "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi düzenleyecek. Miting öncesi alana gelen kalabalığa güvenlik önlemi olarak arama yapıldı. Polis aramanın standart bir prosedür olduğunu duyurdu.

CHP'nin Beyazıt'taki mitingi öncesi güvenlik araması yapıldı
Mustafa Fidan

CHP'nin, İBB yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun lisans diplomasına ilişkin iptal kararına ve muhalefete yönelik baskılara karşı bugün Beyazıt Meydanı’nda miting düzenleyecek.

"ÜST ARAMASI STANDART PROSEDÜR" AÇIKLAMASI

Sözcü'de yer alan bilgiye göre CHP'nin yapacağı miting öncesi meydana toplanan kalabalığa polis tarafından güvenlik amaçlı arama yapıldı. Polis aramanın standart bir prosedür olduğunu duyurdu.

ÖZGÜR ÇELİK: "GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik sosyal medya hesabından şunları ifade etti:

"Bazı basın yayın organlarında geçen 'Beyazıt Meydanı’nda bomba ihbarı yapıldı' şeklindeki ifadeler gerçeği yansıtmamaktadır.

Resmi makamlarla görüştüm. Bomba araması her mitingde yapılan rutin uygulamadır. Bir ihbar bulunmuyor.

Akşam saat 20.30’da millet iradesine sahip çıkmak için Beyazıt Meydanı’ndayız."

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07 Mayıs 2025
07 Mayıs 2025

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul CHP miting
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