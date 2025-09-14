HABER

CHP'nin Esenyurt kongresinde arbede! Yaralılar var: 'Gürsel Tekin' sözleri ortalığı karıştırdı

Esenyurt Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Kongresinde kavga çıktı. Aday ve destekçilerinin konuşmasıyla başlayan programda bir anda sinirler gerildi. "İl başkanlığına atanan kayyıma ses çıkartmayıp, Gürsel Tekin resimleri paylaşarak arkadan iş yapıyorsunuz" denmesi üzerine tartışma tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, yaralananların olduğu belirtildi.

CHP Esenyurt İlçe Başkanlığı Kongresi Rıfat Ilgaz Açıkhava tiyatrosunda saat 10.00'da başladı. Aday ve destekçilerinin konuşmasıyla başlayan programda bir anda sinirler gerildi.

TEKMELİ YUMRUKLU KAVGA

Karşı tarafın "İl başkanlığına atanan kayyıma ses çıkartmayıp, Gürsel Tekin resimleri paylaşarak arkadan iş yapıyorsunuz" demesi üzerine tekmeli yumruklu kavga çıktı.

YARALILAR VAR

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çıkan arbedede yaralananların olduğu öğrenildi.

Polis, tarafları ayırarak salon çevresinde güvenlik önlemleri aldı. Olaylar ise vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İHA

